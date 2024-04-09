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Шторм сильно затягується: в Україні вирує потужна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
9 квітня 2024, 15:20
Потужність магнітної бурі підвищилася до майже 7-ми балів.
сонце, погода, магнітна буря
Україну атакувала дуже сильна магнітна буря / фото: pixabay

Україну атакувала сильна магнітна буря. Вона серйозно затягується і триватиме майже 10 днів. Про це повідомляє meteoagent.

Геомагнітний шторм увірвався в Україну 3 квітня і врізав одразу з 3-бальною силою. Уже наступного дня потужність магнітної бурі злетіла до майже семи балів.

5-7 квітня буря трималася на рівні 4-х балів, а 8 квітня потужність знову вросла до 5-ти балів. 9 квітня геомагнітний шторм ослаб і зупинився на рівні 4-х балів. Очікується, що 11 квітня геомагнітний шторм стане 3-бальним і опуститься до мінімуму.

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магнітна буря
Україну атакувала дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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