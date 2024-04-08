Україну накриває 'пекельна' спека: у багатьох областях влупить +25

Синоптики попереджають, що у багатьох областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Прогноз погоди в Україні на 9 квітня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 9 квітня буде спекотною та сухою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що у цей день у східних, більшості центральних, Івано-Франківській, Чернівецькій, Запорізькій та Херсонській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди в Україні на 9 квітня / фото: ventusky

Погода 9 квітня

В Україні 9 квітня буде мінлива хмарність. У цей день в Україні опадів не буде. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

відео дня

"Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 12-17°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +23

За даними meteoprog, 9 квітня в Україну буде спекотно. Найтепліше буде в Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Там температура повітря підвищиться до +13...+24 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 9 квітня / фото: meteoprog

Погода 9 квітня у Києві

У Києві 9 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 6-11°, вдень 20-25°; у Києві вночі близько 10°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 9 квітня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

2 квітня Київ та інші регіони накрила жорстка пилова буря із Сахари. Вона значно посилилась через штормовий вітер. У багатьох містах України погіршилась видимість, а вітер "переносив" не лише пилюку, а й зривав частини даху, валив дерева та "підіймав" сміття.

Синоптики розказали про те, що у Європі знову почала бушувати пилова буря. В Україні почали боятися, що країну атакує нова пилова буря із Сахари. Однак повідомляється, що до 10 квітня її не слід очікувати, бо ситуація в країні стабілізувалась.

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