В Україні вже днями почнеться нова магнітна буря: як довго буде "трусити"

Магнітна буря увірветься в країну вже 9 квітня і протримається на рівні 3-х балів.

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Україну накриє нова магнітна буря / фото: pixabay

Зовсім скоро Україну атакує нова магнітна буря. Вона триватиме цілих три дні. Про це повідомляє meteoagent.

4 квітня країну накрив майже семибальний геомагнітний шторм. Наступного дня його потужність опустилася до 4-х балів. На такому ж рівні він протримався і 6 березня. Очікується, що після цього він піде на спад.

Однак розслаблятися ще рано, адже вже 9 квітня країну атакує нова магнітна буря. Вона вируватиме три дні, а її потужність утримається на рівні 3-х балів.

відео дня

Україну накриє нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 5 спалахів класу С. Повідомляється, що 7 квітня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 5%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 21 сонячну пляму.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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