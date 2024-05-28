Сьогодні Україну накриє пилова буря: чи є загроза для населення

Сьогодні переважно в південно-східних областях може спостерігатися певна запиленість атмосфери.

https://glavred.net/synoptic/segodnya-ukrainu-nakroet-pylevaya-burya-est-li-ugroza-dlya-nasleniya-10568489.html Посилання скопійоване

Сьогодні в Україні може бути дещо замутнена атмосфера, попередила синоптик / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

У вівторок, 28 травня, в Україну прийде пилова буря, але вона буде дуже невеликою - загрози для населення немає. Про це заявила синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, пил і повітряні потоки йдуть із Середньої Азії, з Каспійської низовини. Сьогодні переважно в південно-східних областях може спостерігатися певна запиленість атмосфери.

"Звичайно, вона може подекуди поширюватися на центральні, на північні області, але вже буде меншим цей прояв. Він буде спостерігатися хіба що в тому, що може бути дещо замутнена атмосфера, не таке яскраво-блакитне небо, як нам хотілося б наприклад", - сказала Птуха в ефірі Київ24.

відео дня

"Але жодної загрози воно не несе, пил лише у верхніх шарах атмосфери", - заспокоїла синоптик.

Хто така Наталя Птуха Наталя Птуха - синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ. Співпрацює з українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Пилові бурі в Україні

В Укргідрометцентрі попередили, що з 27 травня до 2 червня 2024 року в Україні очікуються хмари пилу з пустельних районів Середньої Азії.

Синоптик і метеоролог Ігор Кибальчич розповів, що протягом 27-28 травня в Україні через вищевказані хмари пилу очікується помутніння неба і висока ймовірність слабко виражених "брудних" дощів. У зв'язку зі значним дефіцитом опадів у більшості областей країни збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Крім того, згідно з прогнозом, погода в Україні 28 травня буде дощовою та грозовою, але спекотною. Найвища температура повітря буде у східних областях. Там очікується 30-градусна спека.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред