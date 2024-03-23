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Найбільш затяжна магнітна буря місяця: у країну увірвався майже 8-бальний шторм

Ангеліна Підвисоцька
23 березня 2024, 16:57
Сильна магнітна буря вируватиме в Україні цілих 9 днів.
магнітна буря, сонце, погода
Магнітна буря в Україні затягнеться майже на 10 днів / фото: pixabay

Україну накрила дуже затяжна і сильна магнітна буря. Вона "труситиме" цілих 9 днів. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря увірвалася в країну 17 березня і врізала з 3-бальною потужністю. Наступного дня сила шторму зросла до 4-х балів. На такому рівні вона була 18-20 березня включно.

21 березня потужність геомагнітного шторму злетіла до майже 7-ми балів, а 22 березня - до майже 8-ми балів. 23 березня сила шторму стала слабшою - 4 бали. Очікується, що 25 березня потужність магнітної бурі підвищиться до майже 6-ти балів, після чого піде на спад.

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магнітна буря
Магнітна буря в Україні затягнеться майже на 10 днів / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 9 спалахів класу М. Повідомляють, що 23 березня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 45%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 80 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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