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Країну накрила жорстка майже 7-бальна буря: вируватиме цілий тиждень

Ангеліна Підвисоцька
21 березня 2024, 21:26
Найсильнішу потужність магнітної бурі зафіксовано 21 березня.
магнітна буря, північне сяйво
В Україні почалася нова сильна магнітна буря / фото: pexels

Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Вона затягнеться на цілий тиждень. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря увірвалася в країну 17 березня і врізала з 3-бальною потужністю. Уже наступного дня сила геомагнітного шторму зросла до 4-х балів. На такому рівні вона вирувала три дні.

21 березня потужність магнітної бурі раптово зросла до майже 7-ми балів. Очікується, що наступного дня вона опуститься до майже 5-ти балів, а 23 березня - до трьох балів. Після цього буря опуститься до мінімуму.

відео дня
магнітна буря
В Україні почалася нова сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 7 спалахів класу М. Повідомляють, що 22 березня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 45%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 44 сонячні плями.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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