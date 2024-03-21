Негода може вплинути на рух транспорту: оголошено штормове попередження

Погода в Україні 22 березня буде дощовою. Синоптики прогнозують туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили штормове попередження через сильний туман. Видимість може бути 200-500 м. У регіонах оголосили І рівень небезпечності. Через це може бути порушений рух транспорту.
Погода 22 березня
В Україні 22 березня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощ на заході країни та у Криму. В Україні прогнозують туман у західних, Вінницькій, Черкаській, місцями Одеській та північних областях. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с, можуть бути сильні пориви вітру.
"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 7-12° тепла; на високогір'ї Карпат вночі 3-8° морозу, вдень 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +13
За даними meteoprog, 22 березня в Україні буде дощовим. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до 0...+9 градусів. Найтепліше буде в Миколаївській і Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до +4...+13 градусів.
Погода 22 березня у Києві
У Києві 22 березня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, однак очікується туман. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 7-12° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень близько 10°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні
Раніше синоптик попередив про небезпечну погоду – Україну накриє сніг і вріже -8 градусів. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 11 по 17 березня. Він зазначив, що погода в Україні тимчасово погіршиться, у низці регіонів буде йти мокрий сніг, а пориви вітру досягатимуть 17 м/с.
Синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.
Синоптик Наталія Діденко назвала дату, коли в Україні потепліє, але попередила про "сюрприз". Потепління прийде дуже скоро, але одна неприємна деталь може зіпсувати теплі дні.
Вас також зацікавить:
- Україну атакувала нова магнітна буря: як довго буде "трусити"
- В Україні вдарить +17 градусів: синоптик назвала дату підвищення температури
- Буде дуже сильний туман та дощ: синоптики оголосили штормове попередження
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред