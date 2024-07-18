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В Україну суне сильне похолодання: області атакують дощі та грози

Ангеліна Підвисоцька
18 липня 2024, 20:29
316
Синоптики попереджають, що у багатьох областях ще триматиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
погода
Прогноз погоди в Україні на 19 липня / фото: УНИАН

Погода в Україні 19 липня буде дуже штормовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україну йде холодний атмосферний фронт. 19 липня температура повітря знизиться навіть на півдні, сході та в центрі.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 19 июля
Прогноз погоди в Україні на 19 липня / фото: ventusky

Погода 19 липня

В Україні 19 липня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами, град в Карпатах і на території південно-східних областей. Загалом вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура у західних, північних та Вінницькій областях вночі 16-21°, вдень 25-30° (в Карпатах вночі 14-17°, вдень 18-23°); на решті території вночі 20-25°, вдень 29-34°, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму сильна спека 35-38°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +39

За даними meteoprog, 19 липня в Україні буде тепла, місцями навіть прохолодна погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +26...+39 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+26 градусів.

погода 19 июля
Прогноз погоди в Україні на 19 липня / фото: meteoprog

Погода 19 липня у Києві

У Києві 19 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 16-21°, вдень 25-30°; у Києві вночі близько 20°, вдень 27-29°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 19 июля
Прогноз погоди в Україні на 19 липня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптикиня назвала дату, коли в Україні послабиться спека. У частині областей вдарить +42 градуси, при цьому дощі можуть бути лише в одній з областей. Стало відомо, коли така сильна спека нарешті відступить.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спека зашкалюватиме і битиме рекорди – стало відомо, у яких областях цілий тиждень буде +40. Метеоролог розповів, якою буде погода упродовж тижня, з 8 по 14 липня.

Також раніше повідомлялося, що в Україні "вріже" майже 6-бальний шторм – нашу країну накриває нова магнітна буря. Цей геомагнітний шторм буде досить сильним і затягнеться на цілий тиждень.

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