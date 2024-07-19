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В Україну йде антициклон Frederik: якою буде погода в Україні на вихідних

Анна Ярославська
19 липня 2024, 12:18
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Уже з 19 липня температура повітря почне поступово знижуватися до більш комфортних літніх показників, прогнозує синоптик.

Хмари, погода
В Україну йде довгоочікуване похолодання - прогноз на вихідні 20-21 липня / Фото: pixabay.com

Погода в Україні найближчими днями стане комфортнішою - на вихідних спека відступить скрізь, крім південних і східних регіонів. Дощі ймовірні переважно в західних областях. Свої прогнози погоди озвучили кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич і синоптик Наталка Діденко.

Уже з 19 липня температура повітря почне поступово знижуватися до більш комфортних літніх показників. Це пов'язано з тим, що під впливом європейського антициклону Frederik в Україну почала надходити свіжіша та вологіша повітряна маса атлантичного походження, передає meteoprog.

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"Однак, у південно-східній частині країни спекотна погода з максимальними денними температурами до +35...+37 °С ще збережеться", - зазначив Кибальчич.

Імовірність опадів по Україні на найближчі дві доби очікується низькою у зв'язку з переважанням антициклональної циркуляції та відносно та відсутністю атмосферних фронтів. У більшості центральних, південних і східних регіонів, як і раніше, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас).

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні 20 липня

У західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Удень у Карпатах можливий невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 °С, вдень +27...+32 °С.

У північних областях - мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 °С, удень +26...+31 °С.

У центральних регіонах також без опадів, мінлива хмарність. Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 °С, удень +29...+34 °С.

У південній частині та Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 °С, удень +31...+36 °С.

У східних областях малохмарна погода, без опадів. Вітер північний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 °С, удень +29...+34 °С.

Погода на завтра - прогноз на 20 липня
Погода на завтра - прогноз на 20 липня / meteoprog.com

Прогноз погоди на 21 липня

У західній частині вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень на більшій частині території регіону очікуються помірні дощі, місцями грози. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 °С, вдень +21...+26 °С.

У північних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише в другій половині дня та ввечері в Київській області пройде дощ. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 °С, удень +27...+32 °С.

У центральних областях малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 °С, удень +31...+36 °С.

У південних регіонах і Криму малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с; вдень місцями пориви, 15 - 17 м/с. Температура повітря вночі +19...+24 °С, удень +32...+37 °С.

У східній частині країни без опадів. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 °С, удень +31...+36 °С.

Прогноз погоди на 21 липня
Прогноз погоди на 21 липня / meteoprog.com

Погода на вихідні - прогноз синоптика Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко також прогнозує зниження температури у вихідні дні.

20-21 липня в західних і північних областях, а також на Вінниччині протягом дня стовпчики термометрів покажуть +25...+29 градусів.

У південній частині очікується найвища температура повітря - там повітря прогріється до +34...+36 градусів.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

На сході також буде спекотно, температура повітря становитиме +31...+34 градуси.

У центральній частині України +29...+32, у Дніпрі з районами - до +34 градусів.

Згідно з прогнозом Діденко, дощі на вихідних в Україні малоймовірні. Лише в Приазов'ї, а в неділю в західних областях можливі локальні дощі з грозами.

Погода в Києві 20-21 липня буде сухою та сонячною. Температура повітря становитиме близько +28 градусів.

Погода в Україні - прогноз на 2 тижні
Погода в Україні - прогноз на 2 тижні / meteoprog.com

Як повідомляв Главред, 17 липня Україну накрила нова магнітна буря після майже 6-бального геомагнітного шторму. Буря почалася з трьох балів. Уже наступного дня її потужність збільшилася до майже п'яти балів. Очікується, що на такому ж рівні вона триватиме до 20 липня включно.

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