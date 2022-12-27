glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Березень посеред зими: синоптик попередив українців про несподівану аномалію на Новий рік

27 грудня 2022, 02:35
Новорічна ніч буде теплою: 0 +5°, при цьому не варто розраховувати на сніговий покрив, попередив Віталій Постригань.
сніг_природа_оттепель_капля_елка_ель_зима_погода
/ 1zoom.ru

Погода в Україні в кінці року характеризується частими температурними гойдалками і достатньою кількістю опадів. При цьому середньорічна температура перевищує кліматичну норму, розповів синоптик Віталій Постригань.

Як пише він у Facebook, у Центральній Україні спостерігається аномальне потепління, що відповідає клімату березня, а атмосферні фронти час від часу проявляють себе дощами.

Синоптик прогнозує, що новорічна ніч буде теплою: 0 +5°, при цьому не варто розраховувати на сніговий покрив.

Він пояснив, що атлантичні атмосферні фронти продовжують брати активну участь у формуванні погодних процесів, що обумовлено впливом теплої вологи Гольфстріму.

При цьому синоптик не виключив найближчими днями подальше підвищення температури до +7 градусів.

Така ж тепла погодна тенденція збережеться і на початку нового 2023 року, додав Постригань.

Березень посеред зими: синоптик попередив українців про несподівану аномалію на Новий рік

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

Вона прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

Читайте більше:

синоптик прогноз погоди
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

03:30

"Навіть краще, ніж до": невістка Ющенка похвалилася тілом після пологів

03:03

"Навіщо це виставляти?": повністю роздягнена Волочкова розтягнулася в шпагатіВідео

02:52

Картинки з ювілеєм жінці і чоловікові - стильні привітання іменинникам

02:35

Березень посеред зими: синоптик попередив українців про несподівану аномалію на Новий рікВідео

02:15

"Можуть бути трагічні події": астролог Росс попередив про найскладніший місяць 2023 рокуВідео

Реклама
02:05

Військовий експерт спрогнозував, як наступатимуть ЗСУ на луганському напрямкуВідео

01:35

Навіщо ставити піднос у передпокої: секрет, який збереже чистоту вдома

00:51

Прикмети на 27 грудня: які 3 речі не можна робити в цей день, щоб біду не накликати на себеВідео

00:20

"Швидше, ніж очікували": Кулеба повідомив хороші новини щодо розгортання ЗРК Patriot в УкраїніВідео

00:02

Як в 60 років виглядати на 45: 6 речей, які легко поєднуються між собою і омолоджують

26 грудня, понеділок
23:54

"Витрачають всі доступні ресурси": Зеленський розповів про болючі бої на фронтіВідео

23:20

"Нема сенсу жити": у Польщі українка кинулась під машину, дізнавшись про вбивство доньки окупантами

22:55

"Їм хронічно не щастить": РФ була готова сьогодні вдарити ракетами по Україні - АрестовичВідео

22:39

Без Потапа: Каменських вперше привітала шанувальників з Різдвом сама

22:29

У Кремлі підтвердили небажання домовлятися про мир в Україні і назвали свої цілі "здоровим глуздом"Відео

22:20

Дорофєєва переспівала легендарного "Щедрика"

21:51

Вайкуле відмовилася від російської мови

21:48

5-річна дівчинка врятувала батьків, але загинула сама: деталі трагедії на Рівненщині

21:40

На Новий рік ворог спробує максимально зашкодити енергосистемі України - МіненергоВідео

21:38

"Кидок мангуста-2": РФ готується до нової кровопролитної операції - експертВідео

Реклама
21:27

"Кукуха давно полетіла": нова витівка Кіркорова викликала огиду у росіян

20:50

Ніяких зморшок і набряків: як зробити ефективні патчі в домашніх умовахВідео

20:31

"НАТО до кінця війни не дасть нам зброю": Жданов пояснив, чому Захід зволікає з військовою допомогоюВідео

20:21

Окупанти влаштують ракетний терор на Новий рік: екстрасенс назвав міста, які під загрозоюВідео

19:56

"З усією українською армією воюємо": вагнерівці ниють через обстановку під БахмутомВідео

19:36

У Росії прислали повістку дитині, яка померла 14 років тому у віці 2,5 роківВідео

19:24

Вибухи на авіабазі в Енгельсі: у Зеленського назвали причину потужної "бавовни"Відео

19:20

Суровікіну скоро доведеться здавати КреміннуПогляд

19:13

Щастить тільки обраним: навіщо собаки облизують людей

18:36

Третя учасниця поспіль втікає від "Холостяка" Топольського

18:22

Скасування "блекауту": українців попередили про фейк щодо аварійних відключеньВідео

18:15

"РФ має лише 3 здобутки": Жданов пояснив, чому звільнення Мелітополя переломить хід війниВідео

18:02

У Росії несподівано помер популярний співак і автор пісень

17:57

Україна зажадала вигнати РФ з Радбезу ООН і виключити її з ОрганізаціїВідео

17:50

"Вихід на Азовське море": Світан розповів, коли ЗСУ підуть у контрнаступВідео

17:37

"Буде дуже важко": в Україні почнеться найскладніший період з великою кількістю жертв - експертиВідео

17:24

В ЄС вистачає недоброзичливців: експерт назвав умову гарантії безпеки для УкраїниВідео

17:07

На аеродромі в Енгельсі міг "демілітаризуватися" унікальний контингент російських льотчиків - ІгнатВідео

17:01

"Україну не хочуть бачити в ЄС": Загородній розповів, хто вставляє палиці в колесаВідео

16:58

Україну накриють паскудні дощі з вітром: якою буде погода до 1 січняВідео

Реклама
16:47

Після вибухів в Енгельсі росіяни перекинули ракетоносці на Далекий СхідВідео

16:22

Загинув найбагатший депутат Росії: його тіло знайшли в Індії

16:19

Гороскоп на завтра 27 грудня: Овнам - удача, Тельцям - критика, Близнюкам - сваркиВідео

15:52

Розгін "студентського Майдану": ексзаступник секретаря РНБО Сівкович піде під судВідео

15:46

"Очевидно, що росіяни до чогось готуються": Гуменюк попередила про масовану атаку з боку РФВідео

15:39

Мінус дві таємниці: навіщо потрібні заклепки і маленька кишеня на джинсах

15:30

Навіщо господині сиплють сіль на губку для посуду: дієва хитрість від "кухонної" проблеми

15:29

Паніка через обстріли: під Білгородом гримлять вибухиВідео

15:23

Генрі Кавілла звільнили з "Відьмака" за "токсичне" поводження з жінками - ЗМІВідео

15:02

Що можна подарувати подрузі на Новий рік 2023: 15 варіантів, які їй точно сподобаються

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти