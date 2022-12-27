Березень посеред зими: синоптик попередив українців про несподівану аномалію на Новий рік

Новорічна ніч буде теплою: 0 +5°, при цьому не варто розраховувати на сніговий покрив, попередив Віталій Постригань.

/ 1zoom.ru

Погода в Україні в кінці року характеризується частими температурними гойдалками і достатньою кількістю опадів. При цьому середньорічна температура перевищує кліматичну норму, розповів синоптик Віталій Постригань.

Як пише він у Facebook, у Центральній Україні спостерігається аномальне потепління, що відповідає клімату березня, а атмосферні фронти час від часу проявляють себе дощами.

Синоптик прогнозує, що новорічна ніч буде теплою: 0 +5°, при цьому не варто розраховувати на сніговий покрив.

Він пояснив, що атлантичні атмосферні фронти продовжують брати активну участь у формуванні погодних процесів, що обумовлено впливом теплої вологи Гольфстріму.

При цьому синоптик не виключив найближчими днями подальше підвищення температури до +7 градусів.

Така ж тепла погодна тенденція збережеться і на початку нового 2023 року, додав Постригань.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

Вона прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

Читайте більше: