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Різке похолодання та дощі насуваються на Україну: синоптик назвала області

Анна Косик
17 вересня 2024, 15:24
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Діденко попередила, що зниження температури буде короткочасним, у 5 областях України.
Дождь
В яких областях України очікуються похолодання / Фото: УНІАН

Погода в Україні 18 вересня буде теплою. Виключенням стане Одещина, Вінниччина, частина Черкащини до Житомирщини і Київщина, де прогнозується короткочасне зниження температури.

Про це у Telegram повідомила синоптик Наталія Діденко. У цих областях очікується від +18 до +22 градусів. В інших регіонах України температура повітря коливатиметься від +22 до +27 градусів.

Різке похолодання та дощі насуваються на Україну: синоптик назвала області
Прогноз температури повітря / meteopost

Щодо опадів Діденко прогнозує дощі, подекуди з грозами, практично по усій країні, окрім східних областей. Але вони не домінуватимуть, будуть скоріше локальними.

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Різке похолодання та дощі насуваються на Україну: синоптик назвала області
Погода в Україні 18 вересня / meteoprog

Протягом 18 вересня очікується рвучкий вітер на півдні, у центральній частині та на сході - штормовий, до 15-20 метрів за секунду.

У Києві 18 вересня також очікується короткочасне похолодання до +20+21 градуса, поривчастий вітер зі східного напрямку, хмарність та невеликий дощ.

Погода в Киеве
Погода в Києві 18 вересня / meteoprog

Хто така Наталія Діденко?

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода та природні явища в Україні - що відомо

Нагадаємо, що синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у більшості областей України 17 вересня буде суха погода завдяки антициклону. Але будуть і регіони, де очікуються дощі з грозами. Температура повітря підвищиться до 23-28 градусів.

Нещодавно в Одесі відчули потужний землетрус. Підземні поштовхи були й в інших регіонах області. Сталося це через те, що землетрус магнітудою 5,5 балів стався в Румунії.

Раніше завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня прогнозувала, що у вересні в Україні може зберегтися метеорологічне літо. Температура сягатиме +38 градусів.

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