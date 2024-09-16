Грози, дощі та потужний вітер: названо регіони, де лютуватиме сильна негода

Синоптики попереджають про те, що крім опадів у багатьох областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 17 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 17 вересня буде дощовою та грозовою. У багатьох областях будуть сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Водночас на території північних, центральних, південних та Харківської областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у більшості областей України 17 вересня буде суха погода завдяки антициклону. Але будуть і регіони, де очікуються дощі з грозами. Температура повітря підвищиться до 23-28 градусів.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 17 вересня / фото: ventusky

Погода 17 вересня

В Україні 17 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у Закарпатській, Одеській областях та в Криму. Вітер в цей день буде східний зі швидкістю 7-12 м/с. На території південно-східних, Харківської та Кіровоградської областей будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 14-19°, у західних областях 9-14°; вдень 22-27°, на Закарпатті та Прикарпатті 16-21°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 17 вересня в Україні буде прохолодно і йтиме дощ. Найтепліше буде у Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях. Там температура повітря підвищиться до +17...+28 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+24 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 17 вересня / фото: meteoprog

Погода 17 вересня у Києві

У Києві 17 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 14-19°, вдень 22-27°; у Києві вночі 15-17°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 17 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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