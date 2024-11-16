Сильний мороз і снігопад: названо дату різкого похолодання в Україні

Снігопади та мороз прийдуть в Україну вже незабаром, розповіла Главреду синоптик Наталя Птуха.

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Погода в Україні на зиму 2024 прогноз / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні до кінця осені різко зміниться. Як розповіла синоптик Укргідрометцентру в інтерв'ю для Главреда Наталія Птуха, зимова погода вже буде відчуватися зовсім скоро.

"Зміну синоптичної ситуації слід очікувати з 20 листопада. Тоді відбуватиметься відчутна перебудова синоптичних процесів над Європою загалом, переважатиме поле зниженого тиску і вже надходитимуть атмосферні фронти. 20 листопада у західних та північних областях слід очікувати дощ з переходом у мокрий сніг. На решті території без опадів", - зазначила синоптик Главреду. відео дня

Також синоптик розповіла, що 21-23 листопада в більшості областей України йтиме дощ і мокрий сніг. Буде більше опадів.

"Інтенсивність мокрого снігу з 20 по 23 листопада може бути. Якщо температура буде нижче 0, то буде утворюватися сніговий покрив уже", - сказала Птуха.

Коли в Україні вдарить зимова погода

"У середньому зима для різних регіонів по-різному починається. Коли середньодобова температура протягом кількох діб нижча за нуль і з подальшою тенденцією зниження температури або її утримання. Таку ситуацію ми будемо якраз спостерігати в деяких регіонах України в останній декаді листопада. З 23-25 листопада переважатиме вночі стабільний мороз у більшості областей, вдень також може бути мороз. Лише тільки на півдні та в центрі України вдень може бути плюсова температура", - додала синоптик.

Погода в Украине прогноз / meteoprog.com

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Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха - випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціаторкою створення пресофісу цієї державної установи, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та джерелами інформації.

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