Сильний мороз і снігопад: названо дату різкого похолодання в Україні

Погода в Україні до кінця осені різко зміниться. Як розповіла синоптик Укргідрометцентру в інтерв'ю для Главреда Наталія Птуха, зимова погода вже буде відчуватися зовсім скоро.
"Зміну синоптичної ситуації слід очікувати з 20 листопада. Тоді відбуватиметься відчутна перебудова синоптичних процесів над Європою загалом, переважатиме поле зниженого тиску і вже надходитимуть атмосферні фронти.
20 листопада у західних та північних областях слід очікувати дощ з переходом у мокрий сніг. На решті території без опадів", - зазначила синоптик Главреду.відео дня
Також синоптик розповіла, що 21-23 листопада в більшості областей України йтиме дощ і мокрий сніг. Буде більше опадів.
"Інтенсивність мокрого снігу з 20 по 23 листопада може бути. Якщо температура буде нижче 0, то буде утворюватися сніговий покрив уже", - сказала Птуха.
Коли в Україні вдарить зимова погода
"У середньому зима для різних регіонів по-різному починається. Коли середньодобова температура протягом кількох діб нижча за нуль і з подальшою тенденцією зниження температури або її утримання. Таку ситуацію ми будемо якраз спостерігати в деяких регіонах України в останній декаді листопада. З 23-25 листопада переважатиме вночі стабільний мороз у більшості областей, вдень також може бути мороз. Лише тільки на півдні та в центрі України вдень може бути плюсова температура", - додала синоптик.
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Хто така Наталія Птуха
Наталія Птуха - випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціаторкою створення пресофісу цієї державної установи, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та джерелами інформації.
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