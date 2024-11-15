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Україну очікує різка зміна погоди: синоптик Птуха попередила про снігопади та мороз

Марія Тупік
15 листопада 2024, 17:40
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Коли в Україну прийде потепління і різка зміна погоди, розповіла Главреду Наталія Птуха.
Погода в Украине, Наталья Птуха
Якою буде погода в Україні до кінця листопада / Коллаж Главред

Погода в Україні вже показує свій характер зими. Днями в Україні випав сніг, який змогли застати багато регіонів нашої країни.

Коли чекати на різке похолодання, чи знову очікувати снігопадів та як розпочнеться зима в Україні в інтерв'ю Главреду розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Україну вже почало засипати снігом. Західні та східні області перший сніг вже побачили. Коли очікувати іншим регіонам на снігопади?

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Цей мокрий сніг, який пройшов, утворив сніговий покрив. В західних областях, а також на Житомирщині, Вінниччині, Харківщині, Полтавщині і Дніпропетровщині побачили сніг, решта областей, поки що, побачать мінімальні прояви зими.

Раніше синоптики повідомляли, що українцям слід очікувати після снігу потепління, чи правда це?

Дійсно, на вихідних буде певне підвищення температури та без опадів за рахунок поля підвищеного тиску з Південного Заходу. Так от, цей сніговий покрив, який утворився, за вихідні інтенсивно розтане.

Температура в нічні години на наступному тижні очікується від +2 до - 4, тільки в Карпатах і в горах буде 0 - 6 морозу.

В денні години на вихідних буде від +3 до +9 тепла. В неділю, 17 листопада в Україні повітря прогріється до +11 тепла.

Короткочасне потепління і підвищення температури буде сприяти тому, що на Закарпатті та Прикарпатті будуть утворюватися тумани.

Як закінчиться листопад в Україні? Якою буде синоптична ситуація в країні?

Зміну синоптичної ситуації слід очікувати з 20 листопада. Тоді буде відбуватися відчутна перебудова синоптичних процесів над Європою загалом, буде переважати поле зниженого тиску і вже будуть надходити атмосферні фронти.

20 листопада у західних та північних областях слід очікувати дощ з переходом у мокрий сніг. На решті території без опадів.

21-23 листопада у більшості областей України буде йти дощ та мокрий сніг. Буде більше опадів.

Чи чекати різкого похолодання до мінусових температур вдень?

Можуть бути невеликі мінуси і вдень. Якщо говорити про 16-20 листопада, то буде переважно температура плюсова. Вночі - +1 - +7, вдень взагалі +6 - +12 може бути. З 20 листопада вже буде зниження температури. Від +3 тепла до -3 морозу. В день +3 - +8 тепла.

З 21 листопада вже буде більше хмарності і температура буде падати. Буде від +3 до -3. В західних областях взагалі може бути від 1 до 6 градусів морозу.

Тепліше буде на півдні і сході від +1 до +7 тепла.

Я правильно зрозуміла, що через таку температуру на снігопади українцям поки не слід очікувати?

Інтенсивність мокрого снігу з 20 по 23 листопада може бути. Якщо температура буде нижче 0, то буде утворюватися сніговий покрив вже.

Чи можна зараз охарактеризувати, як розпочнеться зима в Україні?

Якщо говорити про метеорологічну погоду, то в середньому зима для різних регіонів по-різному починається. Коли середньодобова температура впродовж кількох діб нижче нуля градусів і з подальшою тенденцією пониження температури або її утримання. Таку ситуацію ми будемо якраз спостерігати в деяких регіонах України в останній декаді листопада. З 23-25 листопада буде переважати вночі стабільний мороз в більшості областей, вдень також може бути мороз.

Лише тільки на півдні і в центрі України вдень може бути плюсова температура.

Хто така Наталія Птуха

Наталія Птуха – виипускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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