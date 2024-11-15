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Потепління накриє Україну: у яких областях буде +11 градусів

Альона Вороніна
15 листопада 2024, 11:52
869
На погоду у вихідні впливатиме антициклон "Azzedine", тому буде переважно без опадів. Але в деяких областях очікуються дощі з мокрим снігом.

Погода, осень
Погода в Україні - потепління накриє Україну/ unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у вихідні 16 і 17 листопада
  • У яких областях потепліє до +11 градусів
  • Де будуть дощі з мокрим снігом

Погода в Україні у вихідні, 16 і 17 листопада, буде переважно сухою та помірно теплою. У деяких областях денна температура повітря навіть підніматиметься до +11 градусів.

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Погоду у нашій державі у вихідні визначатиме східна периферія потужного європейського антициклону "Azzedine". Антициклон спричинить спокійну погоду, без опадів і небезпечних явищ. Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

Проте, за його словами, в суботу, 16 листопада, місцями на південному сході пройдуть невеликі дощі, часом з мокрим снігом.

"Атмосферний тиск перевищуватиме кліматичну норму, а температурне тло загалом буде відповідати середнім багаторічним показникам", – додав метеоролог.

Погода в Україні 16 листопада

У західних областях

У західних областях очікується хмарна погода, без опадів. Подекуди можливий туман, дальність видимості при якому може знижуватися до 200-400 метрів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря становитиме вночі -3...+2 градуси, вдень +3...+8, на Буковині місцями до +10 градусів. У Карпатах вночі -2...-7 градусів, вдень близько 0.

У північних областях

У північних регіонах також переважатиме хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4…+1 градус, вдень +2…+7.

У центральних областях

У центральних областях прогнозується хмарна погода, без опадів. Вітер переважатиме південно-західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 градуси, вдень +3…+8.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму переважатиме погода без істотних опадів, лише вночі у Криму та Приазов'ї місцями пройдуть невеликі дощі, у горах із мокрим снігом. Вітер очікується північно-західного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 градуси, вдень +3…+8.

У східних областях

У східних областях вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 градуси, вдень 0…+5.

Погода в Украине 16 ноября
Погода в Україні 16 листопада/ windy.com

Погода в Україні 17 листопада

У західних областях

У західних регіонах очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с; у Карпатському регіоні змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, вдень +4...+9, на Буковині до +11 градусів.

У північних областях

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +6...+11.

У центральних областях

У центральних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважатиме південно-західного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 градуси, вдень +6…+11.

На півдні України

У південній частині України та у Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 0…+5 градусів, вдень +6…+11.

У східних областях

У східних регіонах очікується хмарна погода, без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі передбачається в діапазоні -3...+2 градуси, вдень +3...+8.

Погода в Украине 17 ноября
Погода в Україні 17 листопада/ windy.com

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що в Україні вдарить потепління – синоптикиня назвала точну дату. Температура повітря скоро підійметься навіть до +12 градусів.

Також раніше повідомлялося, що всю Україну засипатиме снігом – синоптик назвала дату раптового потепління. Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях на дорогах буде ожеледиця.

Нагадаємо, Україна під впливом сильної магнітної бурі. Після цієї магнітної бурі розслаблятися не варто, адже країну атакує одразу кілька нових бур.

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