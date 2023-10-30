УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Вдарить -20 і завалить снігом: названо найхолодніший регіон у листопаді 2023

Анна Ярославська
30 жовтня 2023, 09:36
Листопад буде місяцем контрастів. Перша половина буде теплою і без істотних опадів, а друга – холодною, з дощами, снігом, морозами.
Осінь, Сніг
Якою буде погода в Україні в листопаді 2023 / Фото: pixabay.com

Погода в Україні у листопаді 2023 буде холодною, але більш сухою. Ближче до грудня потеплішає. Такий прогноз погоди озвучили синоптики Укргідрометцентру та погодних сайтів.

За прогнозом заступника директора Укргідрометцентру Анатолія Прокопенка, середньомісячна температура в листопаді буде близька до кліматичної норми - близько 2-7 градусів тепла, передає ТСН.

"Температура повітря знижуватиметься поступово, різких переходів від тепла до холоду не очікуємо. У другій половині місяця можливі невеликі морози через надходження холодного повітря з півночі. Можливий проліт окремих сніжинок, не більше", - розповів Прокопенко.

відео дня

Місячна кількість опадів у листопаді очікується 34-65 мм, у горах Криму та місцями в Карпатах - до 100 мм, що в межах норми, у північно-східних областях 28-32 мм (менше норми).

Узагальнений прогноз погодних сайтів говорить про те, що листопад 2023 в Україні буде місяцем контрастів. Перша половина листопада буде теплою і без істотних опадів, а друга – холодною, з дощами, снігом, морозами. Ближче до грудня трохи потеплішає.

Погода в західних областях України

1-2 листопада у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях очікуються сильні зливи. Потім два тижні буде тепло: вдень +13... +17 градусів, вночі +7 ... +10.

З 14-15 числа різко похолодає до -5 градусів вдень і 12-15 градусів морозу вночі. Така температура протримається понад тиждень і буде супроводжуватися майже щоденними дощами з мокрим снігом.

З 23-25 листопада снігопади посиляться, але поступово теплішатиме: денна температура підвищиться до -2...-4 градусів, а на Закарпатті, Буковині та на Хмельниччині - навіть до нуля. Така погода триматиметься до початку грудня.

Прогноз погоди для північних областей

У Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській областях 1-2 листопада приїдуть дощі, проте чим далі східніше, тим їх буде менше.

Вдень температура повітря становитиме +10...+14 градусів, вночі +6 ... + 8, буде похмуро.

Морози до -5 градусів вдень і -15 вночі прийдуть 13-14 листопада і затримаються на тиждень. Потім потеплішає, піде дощ з мокрим снігом, а 23-25-го можливий навіть справжній сніг. Через кілька днів потеплішає, а денна температура підвищиться до -2...-3 градусів. Також очікується мокрий сніг.

Центр Украни - якою буде погода в листопаді

У центрі країни (Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська області) місяць також почнеться з дощів. Випаде їх набагато менше, ніж на Заході та Півночі.

Денна температура не перевищить +12 градусів, нічна +6. В інших трьох областях вдень очікується до +15, вночі до + 9 градусів.

Морози до -10 градусів зі снігом прийдуть в центр країни також з 14-15 числа і затримаються аж до 27-го. У Полтавській області з 18 по 21 листопада прогнозуються нічні морози до -20 градусів. А 22-25 листопада повалить сніг.

У Дніпропетровській області стовпчики термометрів опустяться до -10...-12 градусів, але сильний сніг не очікується.

До кінця місяця потеплішає до 1-3 градусів морозу вдень. Періодично випадатиме сніг.

Погода в Україні на Сході України

На Сході погода в листопаді буде найсухішою та найхолоднішою. На Харківщині, Донбасі, Луганщині у першій половині місяця опадів майже не буде, а денна температура становитиме +15...+17 градусів. Така температура повітря протримається всього кілька перших днів. Далі стовпчики термометрів не будуть підніматися вище +8 ... +12 градусів.

З 14-15 числа температура знизиться вдень до +1 градуса і нижче, місцями вночі до -15 градусів, в Луганській області навіть до -20. Очікується сніг.

Найбільше снігу буде в Луганській та Донецькій областях: з 14 по 30 листопада всього шість днів прогнозуються без снігу.

Погода в Україні на півдні

В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також в Криму в першій половині листопада буде сонячно й тепло.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться +18 ... +20 градусів, вночі - від + 8 до +12. Буде практично без опадів.

У Запорізькій області прохолодно стане вже з 4 листопада. Стовпчики термометрів вдень піднімуться не вище +10 градусів, вночі очікує +3...+5.

Синоптик прогнозує, що Запоріжжя найбільше страждатиме від морозів: 21 листопада можливий сніг, а 22 — нічний мороз до -20 градусів.

В інших областях з 14-15 листопада також можуть бути нічні морози до -14 градусів, вдень очікується -3...-5.

Практично кожен день до кінця місяця прогнозується сніг, сильний сніг або дощ з мокрим снігом.

Ближче до грудня температура вдень підвищиться до 1-3 градусів морозу, вночі - до -5...-7.

Як повідомляв Главред, погода в Україні 30 жовтня буде сухою, але місцями вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У Карпатах очікуються пориви вітру, які сягатимуть 19-24 м / с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпеки.

Погода в Україні на тиждень з 30 жовтня по 5 листопада буде з новими "сюрпризами" – спочатку два дні будуть триматися аномально теплі температури повітря, але відразу після цього в більшості областей держави дощитиме.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
погода синоптик прогноз погоди новини України Погода в Україні
Реклама

Головне за день

Росія передала 4 окупованих міста Луганщини під контроль Татарстану - ЗСУ

Росія передала 4 окупованих міста Луганщини під контроль Татарстану - ЗСУ

09:49 Україна
Росія навколо Авдіївки зібрала 40 тис. військ і готується атакувати коксохім - ISW

Росія навколо Авдіївки зібрала 40 тис. військ і готується атакувати коксохім - ISW

09:03 Світ
РФ атакувала Одесу балістикою, лунають вибухи: перші подробиці

РФ атакувала Одесу балістикою, лунають вибухи: перші подробиці

09:02 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:56

В Україні частину пенсіонерів можуть залишити без грошей: кому не пощастить

09:49

Росія передала 4 окупованих міста Луганщини під контроль Татарстану - ЗСУ

09:38

Церковне свято 31 жовтня: що не можна робити на Спиридона і Никодима Печерських

09:36

Вдарить -20 і завалить снігом: названо найхолодніший регіон у листопаді 2023

09:03

Росія навколо Авдіївки зібрала 40 тис. військ і готується атакувати коксохім - ISW

Смерть Путіна не зможуть приховувати довше доби, чутки розпускають спецслужби - ЕйдманСмерть Путіна не зможуть приховувати довше доби, чутки розпускають спецслужби - Ейдман
09:02

РФ атакувала Одесу балістикою, лунають вибухи: перші подробиціВідео

09:00

Угорщину можуть виключити з Рамштайну, вийти з ЄС і НАТО вона має самостійно - КоломієцьЕксклюзив

08:57

Ніхто не здогадається, з чого вони: копійчаний рецепт бутербродів з цибулею на сковороді за 10 хвилин

08:16

Допомога Україні та Ізраїлю: у Конгресі зробили заяву з ініціативи Байдена

Реклама
07:37

РФ обстріляла багатоповерхівки в центрі Херсона: є загиблі та поранені

07:09

У Севастополі гриміли вибухи: окупанти скаржаться на атаку морських дронів

06:37

Вночі в передмісті Дніпра гриміли вибухи: що відомоФото

06:06

Євреї на Північному Кавказі стали прямими заручниками ПутінаПогляд

05:00

Що робити, якщо заклинило вікно на провітрювання: рішення за декілька хвилин

04:00

Ключове місто під загрозою: генерал-розвідник повідомив про новий наказ Путіна

03:30

Як усунути смуги на екрані телевізора без дзвінка до фахівця: 6 способів

02:42

Шкандибала з останніх сил: Ані Лорак показала безглузде дефілеВідео

02:12

Вона брудніше, ніж ви думаєте: як почистити лійку душа

01:40

Чому сниться одна і та сама людина: про це здогадуються не усі

00:15

Голос країни-13 суперфінал: хто переміг у 13 сезоні кращого вокального шоу країниВідео

Реклама
29 жовтня, неділя
23:54

Без коштів для України: США готові прийняти рішення про допомогу Ізраїлю

23:12

"Місто стирається з лиця землі": Росія готує новий масований наступ на Авдіївку

22:57

"Місиво" в аеропорту Махачкали: Зеленський відреагував на заклики "знищити євреїв"Відео

22:40

"Ситуація дуже плачевна": експерт повідомив про цілі нового наступу Росії

22:19

Де шукати правду про війну? Telegram-канал AZfront актуально

22:01

Духовка буде чистою за кілька хвилин: жінка показала дивовижний спосіб

21:32

Окупанти наступають на флангах: ЗСУ - про складну ситуацію під Бахмутом

21:15

Скандальна українська акторка жорстко кинула іноагента Моргенштерна

21:02

Правильний сигнал: Зеленський повідомив хороші новини з мирного саміту на Мальті

19:39

Мирні переговори з Путіним: Подоляк пояснив слова прем'єра Словаччини Фіцо

19:30

У зірки "Ходячих мерців" виявили останню стадію раку

19:30

Вріже +1 і накриє туман: в Україну повертається штормовий вітер

19:02

Атакували 2 безпілотники: СБУ стоїть за підривом нафтопереробного заводу в РФ - ЗМІВідео

18:54

Мімоза, яку ще ніхто не пробував: неймовірний рецепт закуски за 5 хвилинВідео

18:47

У Валерія Меладзе відібрали бізнес в РФ - ЗМІ

18:43

Втомлений їхав з фронту: у Дніпрі поліцейські мало не зробили з військового "наркомана"

18:36

Чутки про смерть ПутінаПогляд

18:28

Україні не вистачає ракет до радянських ЗРК, але Захід знайшов рішення - NYT

17:52

"Зупинка активних бойових дій": в ГУР повідомили про нову стратегію Кремля

17:46

У РФ - масштабна пожежа в нафтових резервуарах "Лукойлу": горить понад 5 годинВідео

Реклама
17:42

"Є перші дзвіночки": майор ЗСУ сказав, що Путін збирається втнути до виборівВідео

17:29

Ви робили пюре неправильно: кухар розкрила 9 секретів ідеального приготування

17:07

Садівник розповіла, які 5 садових рослин обов'язково треба обрізати перед зимою для кращого росту

17:07

ЗСУ візьмуть ворога в 2 "кільця": майор - про те, як зміниться ситуація в Авдіївці

17:00

Закінчується стріляниною: в армії РФ зростає напруга між росіянами та тувинцями

16:56

Хочуть форсувати річку, щоб закріпитися: експерт відповів, куди піде РФ під Куп'янськомВідео

16:45

Що буде, якщо повторно заморожувати м'ясо: багато хто про це навіть не підозрює

16:22

Цей макроелемент зніме біль назавжди: фармацевт розповіла, як допомогти собі при менструації

16:19

Обдурив усіх і втік: новий поворот в історії вкраденого з Херсона єнотаФото

16:11

"Все закінчиться після 3 смертей": названо рік, коли Україна вийде з війни - щасливий прогноз

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти