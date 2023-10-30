Вдарить -20 і завалить снігом: названо найхолодніший регіон у листопаді 2023

Листопад буде місяцем контрастів. Перша половина буде теплою і без істотних опадів, а друга – холодною, з дощами, снігом, морозами.

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Якою буде погода в Україні в листопаді 2023 / Фото: pixabay.com

Погода в Україні у листопаді 2023 буде холодною, але більш сухою. Ближче до грудня потеплішає. Такий прогноз погоди озвучили синоптики Укргідрометцентру та погодних сайтів.

За прогнозом заступника директора Укргідрометцентру Анатолія Прокопенка, середньомісячна температура в листопаді буде близька до кліматичної норми - близько 2-7 градусів тепла, передає ТСН.

"Температура повітря знижуватиметься поступово, різких переходів від тепла до холоду не очікуємо. У другій половині місяця можливі невеликі морози через надходження холодного повітря з півночі. Можливий проліт окремих сніжинок, не більше", - розповів Прокопенко.

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Місячна кількість опадів у листопаді очікується 34-65 мм, у горах Криму та місцями в Карпатах - до 100 мм, що в межах норми, у північно-східних областях 28-32 мм (менше норми).

Узагальнений прогноз погодних сайтів говорить про те, що листопад 2023 в Україні буде місяцем контрастів. Перша половина листопада буде теплою і без істотних опадів, а друга – холодною, з дощами, снігом, морозами. Ближче до грудня трохи потеплішає.

Погода в західних областях України

1-2 листопада у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях очікуються сильні зливи. Потім два тижні буде тепло: вдень +13... +17 градусів, вночі +7 ... +10.

З 14-15 числа різко похолодає до -5 градусів вдень і 12-15 градусів морозу вночі. Така температура протримається понад тиждень і буде супроводжуватися майже щоденними дощами з мокрим снігом.

З 23-25 листопада снігопади посиляться, але поступово теплішатиме: денна температура підвищиться до -2...-4 градусів, а на Закарпатті, Буковині та на Хмельниччині - навіть до нуля. Така погода триматиметься до початку грудня.

Прогноз погоди для північних областей

У Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Сумській областях 1-2 листопада приїдуть дощі, проте чим далі східніше, тим їх буде менше.

Вдень температура повітря становитиме +10...+14 градусів, вночі +6 ... + 8, буде похмуро.

Морози до -5 градусів вдень і -15 вночі прийдуть 13-14 листопада і затримаються на тиждень. Потім потеплішає, піде дощ з мокрим снігом, а 23-25-го можливий навіть справжній сніг. Через кілька днів потеплішає, а денна температура підвищиться до -2...-3 градусів. Також очікується мокрий сніг.

Центр Украни - якою буде погода в листопаді

У центрі країни (Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська області) місяць також почнеться з дощів. Випаде їх набагато менше, ніж на Заході та Півночі.

Денна температура не перевищить +12 градусів, нічна +6. В інших трьох областях вдень очікується до +15, вночі до + 9 градусів.

Морози до -10 градусів зі снігом прийдуть в центр країни також з 14-15 числа і затримаються аж до 27-го. У Полтавській області з 18 по 21 листопада прогнозуються нічні морози до -20 градусів. А 22-25 листопада повалить сніг.

У Дніпропетровській області стовпчики термометрів опустяться до -10...-12 градусів, але сильний сніг не очікується.

До кінця місяця потеплішає до 1-3 градусів морозу вдень. Періодично випадатиме сніг.

Погода в Україні на Сході України

На Сході погода в листопаді буде найсухішою та найхолоднішою. На Харківщині, Донбасі, Луганщині у першій половині місяця опадів майже не буде, а денна температура становитиме +15...+17 градусів. Така температура повітря протримається всього кілька перших днів. Далі стовпчики термометрів не будуть підніматися вище +8 ... +12 градусів.

З 14-15 числа температура знизиться вдень до +1 градуса і нижче, місцями вночі до -15 градусів, в Луганській області навіть до -20. Очікується сніг.

Найбільше снігу буде в Луганській та Донецькій областях: з 14 по 30 листопада всього шість днів прогнозуються без снігу.

Погода в Україні на півдні

В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також в Криму в першій половині листопада буде сонячно й тепло.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться +18 ... +20 градусів, вночі - від + 8 до +12. Буде практично без опадів.

У Запорізькій області прохолодно стане вже з 4 листопада. Стовпчики термометрів вдень піднімуться не вище +10 градусів, вночі очікує +3...+5.

Синоптик прогнозує, що Запоріжжя найбільше страждатиме від морозів: 21 листопада можливий сніг, а 22 — нічний мороз до -20 градусів.

В інших областях з 14-15 листопада також можуть бути нічні морози до -14 градусів, вдень очікується -3...-5.

Практично кожен день до кінця місяця прогнозується сніг, сильний сніг або дощ з мокрим снігом.

Ближче до грудня температура вдень підвищиться до 1-3 градусів морозу, вночі - до -5...-7.

Як повідомляв Главред, погода в Україні 30 жовтня буде сухою, але місцями вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У Карпатах очікуються пориви вітру, які сягатимуть 19-24 м / с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпеки.

Погода в Україні на тиждень з 30 жовтня по 5 листопада буде з новими "сюрпризами" – спочатку два дні будуть триматися аномально теплі температури повітря, але відразу після цього в більшості областей держави дощитиме.

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