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Рекордна аномалія до + 15°: українців здивували прогнозом з різким піком потепління

14 січня 2023, 02:30
Температура повітря по всій країні підніметься, повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.
потепління, відлига
/ Pixabay.com/tfrdic

В Україні погода здивує несподіваним потеплінням. Пік прогнозується в проміжок між 17 і 21 січня.

При цьому українцям слід очікувати нових температурних рекордів. Таким прогнозом з ТСН поділився народний синоптик Станіслав Щедрін.

При цьому він не виключив, що максимально температура повітря в Україні може піднятися до + 15 градусів.

"Пік потепління припаде на 17-21 січня. Температура повітря по всій країні підніметься до+10 +12 градусів, а на півдні і в центрі навіть до +13 + 15 градусів", — повідомив синоптик.

Хто такий Станіслав Щедрін

Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.

За його прогнозом, потепління в Україні буде недовгим. Після зростання температури варто чекати нового похолодання.

"Потім поступово похолодає, спочатку до - 3 +3 градусів, а з 24 січня до -2-9 градусів морозу", — додав Щедрін.

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Нагадаємо, в Україні погода піднесе черговий сюрприз. Після відчутних морозів незабаром очікується помітне потепління, розповів народний синоптик Станіслав Щедрін.

Він пише в Facebook, що в більшу частину Європи знову почне надходити теплі повітряні маси з Африки.

"Тому і в Україні знову очікується аномальне потепління до +8 +10", - попередив Щедрін.

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