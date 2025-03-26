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Регіони заливатиме дощами: синоптики попереджають про сильне похолодання

Ангеліна Підвисоцька
26 березня 2025, 19:40
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Погода в Сумах буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +3 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 27 березня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 27 березня
  • Де температура повітря підвищиться до +20 градусів
  • Де синоптики прогнозують дощі

Погода в Україні 27 березня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що Україну накриє холодна погода. Похолодання очікується вже незабаром. Але 27 березня буде ще достатньо тепло. Температура повітря підвищиться до +17 градусів. Найхолодніше буде у західних областях - 10-13 градусів.

відео дня

Дощі очікуються у західних, північних та Чернівецькій областях. Також є ймовірність дощу завтра на Одещині та Луганщині. Надалі температура повітря буде то знижуватись, то підійматись.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода
Прогноз погоди в Україні на 27 березня / фото: ventusky

Погода 27 березня

В Україні 27 березня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі на південному заході, Волині та Рівненщині. У східних областях буде туман. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 0-5° тепла, на півдні країни 4-9°; вдень 11-16°, на Закарпатті, у південних областях та Криму 15-20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +19

За даними meteoprog, 27 березня в Україні буде тепло. Найтепліше буде у Криму. Там температура повітря підвищиться до +10...+19 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +3...+12 градусів.

погода 27 марта
Прогноз погоди в Україні на 27 березня / фото: meteoprog

Погода 27 березня у Києві

У Києві 27 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 0-5° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 2-4° тепла, близько 15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 27 марта
Прогноз погоди в Україні на 27 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, буде мороз -3 градуси і дощі – стало відомо, у яких регіонах буде похолодання. Не усі області України накриє суттєве потепління – у деяких регіонах ще будуть морози. Також подекуди в нашій державі очікуються дощі.

Також раніше повідомлялося, що дощі литимуть в кількох областях – в Україні різко зміниться погода. Низку областей нашої держави накриють опади – синоптикиня сказала, де вони будуть.

Нагадаємо, Україну накрило різке потепління – синоптики назвали регіони, де литимуть дощі. Погода на Закарпатті буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +15 градусів.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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