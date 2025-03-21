Україну накрило різке потепління: синоптики назвали регіони, де литимуть дощі

Погода на Закарпатті буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +15 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 22 березня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 22 березня

Де температура повітря підвищиться до +16 градусів

Де синоптики прогнозують дощі

Погода в Україні 22 березня буде переважно сухою та теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Закарпатській та Івано-Франківській областях оголосили 3 рівень небезпечності. Там через потепління та опади можуть зійти снігові лавини.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 22 березня в Україні температура повітря підвищиться до +10...+15 градусів. Більш свіжа погода буде на крайньому сході та прибережних районах - 9-12 градусів тепла. У цей день очікуються дощі на Сумщині та навколо Карпат.

23 березня вже побільшає опадів. Вони очікуються у західних, північних та Вінницькій областях.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 22 березня / фото: ventusky

Погода 22 березня

В Україні 22 березня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде північно-східний та східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 7-12° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +15

За даними meteoprog, 22 березня в Україні буде тепло. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+15 градусів. Найнижча температура буде у Криму. Там температура повітря опуститься до 0...+10 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 22 березня / фото: meteoprog

Погода 22 березня у Києві

У Києві 22 березня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 14-16°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 22 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, буде мороз -3 градуси і дощі – стало відомо, у яких регіонах буде похолодання. Не усі області України накриє суттєве потепління – у деяких регіонах ще будуть морози. Також подекуди в нашій державі очікуються дощі.

Також раніше повідомлялося, що після потепління Україну накриє похолодання з дощами – синоптики назвали дату. Погода у Кропивницькому 21 березня буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +14 градусів.

Нагадаємо, Україну накрила потужна магнітна буря червоного рівня – стало відомо, коли вона закінчиться. Потужність магнітної бурі сягає п'ятибального рівня.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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