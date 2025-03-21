Дощі литимуть в кількох областях: в Україні різко зміниться погода

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у вихідні, 22 і 23 березня
- У яких областях будуть дощі
Погода в Україні у вихідні, 22 і 23 березня зазнає змін – у низці регіонів будуть йти дощі.
Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що в суботу дощі можливі на Сумщині та навколо Карпат. В неділю вони поширяться й на інші регіони.
"Субота в Україні буде теплою, вдень очікується +10…+15 градусів. Трохи свіжіше на крайньому сході та в прибережних районах, +9…+12 градусів. Дощі завтра можливі на Сумщині та навколо Карпат. Проте все ж переважатиме у більшості областей суха погода", – розповіла синоптикиня.
За її словами, у неділю температура повітря також буде досить комфортною, хіба що трохи похолоднішає на заході та півночі України.
"Дощів 23-го березня побільшає, пройдуть опади у західних, північних областях та на Вінниччині. На решті території в неділю – без істотних опадів", – зазначила вона.
Погода в Києві у вихідні
У Києві в суботу опадів не передбачається, вдень буде до +14 градусів.
У неділю у столиці передбачається зниження температури повітря до +10…+12 градусів, місцями буде дощ.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, буде мороз -3 градуси і дощі – стало відомо, у яких регіонах буде похолодання. Не усі області України накриє суттєве потепління – у деяких регіонах ще будуть морози. Також подекуди в нашій державі очікуються дощі.
Також раніше повідомлялося, що після потепління Україну накриє похолодання з дощами – синоптики назвали дату. Погода у Кропивницькому 21 березня буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +14 градусів.
Нагадаємо, Україну накрила потужна магнітна буря червоного рівня – стало відомо, коли вона закінчиться. Потужність магнітної бурі сягає п'ятибального рівня.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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