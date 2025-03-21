Дощі литимуть в кількох областях: в Україні різко зміниться погода

Низку областей нашої держави накриють опади – синоптикиня сказала, де вони будуть.

https://glavred.net/synoptic/dozhdi-budut-lit-v-neskolkih-oblastyah-v-ukraine-rezko-izmenitsya-pogoda-10649159.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - дощі литимуть в кількох областях/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у вихідні, 22 і 23 березня

У яких областях будуть дощі

Погода в Україні у вихідні, 22 і 23 березня зазнає змін – у низці регіонів будуть йти дощі.

Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що в суботу дощі можливі на Сумщині та навколо Карпат. В неділю вони поширяться й на інші регіони.

відео дня

"Субота в Україні буде теплою, вдень очікується +10…+15 градусів. Трохи свіжіше на крайньому сході та в прибережних районах, +9…+12 градусів. Дощі завтра можливі на Сумщині та навколо Карпат. Проте все ж переважатиме у більшості областей суха погода", – розповіла синоптикиня.

За її словами, у неділю температура повітря також буде досить комфортною, хіба що трохи похолоднішає на заході та півночі України.

"Дощів 23-го березня побільшає, пройдуть опади у західних, північних областях та на Вінниччині. На решті території в неділю – без істотних опадів", – зазначила вона.

Погода в Києві у вихідні

У Києві в суботу опадів не передбачається, вдень буде до +14 градусів.

У неділю у столиці передбачається зниження температури повітря до +10…+12 градусів, місцями буде дощ.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, буде мороз -3 градуси і дощі – стало відомо, у яких регіонах буде похолодання. Не усі області України накриє суттєве потепління – у деяких регіонах ще будуть морози. Також подекуди в нашій державі очікуються дощі.

Також раніше повідомлялося, що після потепління Україну накриє похолодання з дощами – синоптики назвали дату. Погода у Кропивницькому 21 березня буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +14 градусів.

Нагадаємо, Україну накрила потужна магнітна буря червоного рівня – стало відомо, коли вона закінчиться. Потужність магнітної бурі сягає п'ятибального рівня.

Вас також може зацікавити:

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред