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Дощі литимуть в кількох областях: в Україні різко зміниться погода

Альона Вороніна
21 березня 2025, 13:25
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Низку областей нашої держави накриють опади – синоптикиня сказала, де вони будуть.
Погода, дождь, осень
Погода в Україні - дощі литимуть в кількох областях/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у вихідні, 22 і 23 березня
  • У яких областях будуть дощі

Погода в Україні у вихідні, 22 і 23 березня зазнає змін – у низці регіонів будуть йти дощі.

Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що в суботу дощі можливі на Сумщині та навколо Карпат. В неділю вони поширяться й на інші регіони.

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"Субота в Україні буде теплою, вдень очікується +10…+15 градусів. Трохи свіжіше на крайньому сході та в прибережних районах, +9…+12 градусів. Дощі завтра можливі на Сумщині та навколо Карпат. Проте все ж переважатиме у більшості областей суха погода", – розповіла синоптикиня.

За її словами, у неділю температура повітря також буде досить комфортною, хіба що трохи похолоднішає на заході та півночі України.

"Дощів 23-го березня побільшає, пройдуть опади у західних, північних областях та на Вінниччині. На решті території в неділю – без істотних опадів", – зазначила вона.

Погода в Києві у вихідні

У Києві в суботу опадів не передбачається, вдень буде до +14 градусів.

У неділю у столиці передбачається зниження температури повітря до +10…+12 градусів, місцями буде дощ.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, буде мороз -3 градуси і дощі – стало відомо, у яких регіонах буде похолодання. Не усі області України накриє суттєве потепління – у деяких регіонах ще будуть морози. Також подекуди в нашій державі очікуються дощі.

Також раніше повідомлялося, що після потепління Україну накриє похолодання з дощами – синоптики назвали дату. Погода у Кропивницькому 21 березня буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +14 градусів.

Нагадаємо, Україну накрила потужна магнітна буря червоного рівня – стало відомо, коли вона закінчиться. Потужність магнітної бурі сягає п'ятибального рівня.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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