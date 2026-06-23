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Регіони накриє грозовий шторм: українців попередили про небезпеку

Ангеліна Підвисоцька
23 червня 2026, 18:28
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Погода у Чернігові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +15 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 24 червня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Яка буде погода вночі 24 червня
  • Де температура повітря підвищиться до +32 градусів
  • Де очікуються грозові дощі

​​​​​​​Погода в Україні 24 червня буде спекотною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у південних областях - І рівень небезпечності. Там очікуються грози, град та шквали 15-20 м/с.

відео дня

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

погода 24 июня
Прогноз погоди в Україні на 24 червня / фото: ventusky

Погода 24 червня

В Україні 24 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують грозові дощі у Карпатах, центральних та південних областях. Там також можуть бути град та шквали. В інших областях вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 13-18°, на півдні країни 17-22°; вдень 24-29°, у південній частині та місцями в центральних областях 27-32°", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +31

За даними meteoprog, 24 червня в Україні буде спекотно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підніметься до +17...+31 градуса. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +15...+24 градусів.

погода 24 июня
Прогноз погоди в Україні на 24 червня / фото: meteoprog

Погода 24 червня в Києві

У Києві 24 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 13-18°, вдень 24-29°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°", — повідомляє Укргідрометцентр.

погода 24 июня
Прогноз погоди в Україні на 24 червня / фото: meteoprog

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, погода в Україні на вихідних, 13 та 14 червня, буде дощовою із можливими грозами, а температура коливатиметься близько норми. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у ці дні погодні умови визначатиме зональний переніс повітряних мас із заходу.

Крім того, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 13 червня буде дощовою. Вони прогнозують дощі, грози, град та шквали у північних, центральних, південних областях.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що на вихідних температура повітря знизиться приблизно до +17...+23 градусів. Також очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами у східній частині України.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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