Європу накриває спека до +40: чи дійде вона до України

Найскладніша ситуація очікується у Франції та Іспанії, де температура повітря сягатиме +40 градусів і вище.

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На Європу чекає спека до +40 / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Де в Європі температура перевищить +40 градусів

Яка погода очікується в Україні 22 червня

Наступного тижня країни Західної Європи опиняться під впливом потужної хвилі спеки з температурою вище +40 градусів. Однак до України екстремальна спека не дійде.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. За її словами, найскладніша ситуація очікується у Франції та Іспанії, де повітря нагріватиметься до +40 градусів і вище.

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"Найбільше від неї постраждають Франція та Іспанія, де стовпчики термометрів сягатимуть і навіть перевищуватимуть +40 градусів. Протягом тижня спека охопить практично всі європейські країни, крім скандинавських", — розповіла синоптик.

Діденко порадила українцям, які перебувають за кордоном або планують поїздки Європою, заздалегідь подбати про захист від аномальної спеки.

При цьому Україна, за словами синоптика, залишиться поза зоною екстремальних температур.

"Україну ця висока температура омине – вона зупиниться саме перед нашими кордонами і не наважиться їх перетнути", – зазначила вона.

Уже в понеділок, 22 червня, у більшості областей країни очікується комфортна літня погода. Вдень повітря прогріється до +25…+29 градусів, а подекуди температура може сягнути +30 градусів.

Разом з тим у частині регіонів пройдуть короткочасні дощі та грози. Опади очікуються у західних і північних областях, а також у Черкаській та Полтавській областях. Увечері грози можливі й у Харківській області.

На решті території України істотних опадів не прогнозується.

У Києві в понеділок буде тепло, місцями спекотно. Температура повітря сягне +30 градусів. Також у столиці можливі короткочасні дощі та грози.

"Не забувайте, що через спеку навіть невеликий дощ може в одну мить перетворитися на короткочасну, але сильну зливу", – попередила Наталія Діденко.

За її словами, принаймні найближчим часом сильна західноєвропейська спека Україні не загрожує.

Як допомогти своєму організму при метеозалежності / Главред - інфографіка

Також раніше повідомлялося, що аномальна спека до +44 градусів може стати причиною утворення теплового купола, але синоптики запевняють — такий сценарій над Україною малоймовірний. Загроза екстремальної спеки залишається головним ризиком для деяких західноєвропейських країн.

Як раніше повідомляв Главред, найближчими днями очікується підвищення температури в окремих регіонах України до понад +30 градусів, з короткочасними дощами та грозами, що створить комфортні умови для більшості областей. Прогнози фахівців дають надію на те, що всередині країни вдасться уникнути небезпечної спеки, і рекомендують ретельно готуватися за її межами.

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Про особу: Наталія Діденко Наталія Діденко — українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, у відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

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