Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Прийшов потужний арктичний антициклон: де в Україні буде найхолодніше

Анна Ярославська
7 лютого 2025, 07:54
467
Сьогодні опади не прогнозуються, лише в Криму падатиме невеликий сніг, свідчить прогноз погоди.
Погода
Погода в Україні буде морозною та без опадів / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Як зміниться погода в Україні
  • У яких областях випаде сніг
  • Де сьогодні буде найхолодніше

На погоду в Україні впливає потужний антициклон, сформований в арктичному повітрі. У зв'язку з цим очікується подальше зростання вже й без того високого атмосферного тиску. Тому небо місцями проясниться, а опадів не буде.

Лише в Криму можливий невеликий сніг. Такий прогноз погоди озвучили синоптики Укргідрометцентру.

відео дня

Погода на сьогодні

Згідно з прогнозом, практично по всій Україні в п'ятницю, 7 лютого, опадів не прогнозується, тільки в Криму падатиме невеликий сніг. Температура вночі опуститься до -3...-8 градусів.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. На південному сході країни місцями очікуються пориви 15-20 м/с.

Найхолодніше буде у східних областях. Температура повітря опуститься до -8 градусів морозу вночі. На решті території стовпчики термометрів опустяться до -6 градусів. У Житомирській області очікується до -7 градусів.

Удень на сході температура повітря становитиме від -3 до -1, у центрі - приблизно від -1 до +1, на заході - від 0 до +3 градусів. Найтепліше буде в Одеській (від +1 до +3) та Закарпатській областях (від +3 до +5).

Прогноз погоди на 7 лютого
Прогноз погоди на 7 лютого / .facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві 7 лютого

Сьогодні на території Києва та області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Є ймовірність утворення ожеледиці на дорогах.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по Київській області вночі коливатиметься від -6 до -3 морозу, вдень - від -2 до +2. У Києві вночі до -5, а вдень очікується близько 0 градусів.

Погода в Україні - прогнози

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає про те, що найближчими днями очікується суха погода. Очікується помірний мороз - до -3...-9 градусів. Часом може бути поривчастий вітер. Надалі в Україні буде сухо і прохолодно.

Як повідомляв Главред, раніше Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Що стосується опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше норми. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

Тим часом Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря. Вона "труситиме" країну ще кілька днів.

Інші новини:

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик прогноз погоди новини України Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Аварійні відключення світла ввели у 8 областях: де не буде електроенергії

Аварійні відключення світла ввели у 8 областях: де не буде електроенергії

08:49Україна
Трамп заявив, що має прогрес у зупинці війни в Україні

Трамп заявив, що має прогрес у зупинці війни в Україні

08:29Світ
Більшість росіян підтримує війну РФ в Україні - ISW

Більшість росіян підтримує війну РФ в Україні - ISW

06:55Світ
Реклама

Популярне

Більше
Прихований запуск балістичних ядерних ракет: Кремль пішов на небезпечний маневр

Прихований запуск балістичних ядерних ракет: Кремль пішов на небезпечний маневр

Де 3 відмінності між дівчатами на велосипеді: тільки геній їх знайде за 18 секунд

Де 3 відмінності між дівчатами на велосипеді: тільки геній їх знайде за 18 секунд

Китайський гороскоп на сьогодні 7 лютого: Свиням - маніпуляції, Собакам - злість

Китайський гороскоп на сьогодні 7 лютого: Свиням - маніпуляції, Собакам - злість

Війська РФ готуються в лоб штурмувати Куп'янськ: у Forbes розкрили плани ворога

Війська РФ готуються в лоб штурмувати Куп'янськ: у Forbes розкрили плани ворога

Антициклон накриває Україну: синоптикиня назвала дати потужних морозів

Антициклон накриває Україну: синоптикиня назвала дати потужних морозів

Останні новини

09:32

Розмова Трампа і Путіна: Фесенко сказав, що лідери могли обговорити без України

09:17

Батьки могли не знати: чому в СРСР дітям змінювали дату народження

08:55

"Бачимося щодня": Олександру Терену приписують новий роман

08:49

Аварійні відключення світла ввели у 8 областях: де вимикатимуть електроенергію

08:29

Трамп заявив, що має прогрес у зупинці війни в Україні

Трамп вестиме окремі переговори з Зеленським та Путіним, а потім спробує звести дві сторони - ФесенкоТрамп вестиме окремі переговори з Зеленським та Путіним, а потім спробує звести дві сторони - Фесенко
08:10

Про перемовини, заморозку і "Росія повернеться"Погляд

07:54

Прийшов потужний арктичний антициклон: де в Україні буде найхолодніше

07:25

Хто був на вулиці: треба розгадати загадку всього за 5 секунд

06:55

Більшість росіян підтримує війну РФ в Україні - ISW

Реклама
06:10

Хто стоїть за вибухами біля ТЦК?Погляд

05:58

Гороскоп на завтра 8 лютого: Овнам - успіх, Ракам - неймовірний прибуток

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти овечку

05:05

РФ може погодитися на миротворців із НАТО: Фесенко про несподіваний сценарій

04:35

Що таке "хатня морква": лише одиниці пояснять незвичайний вислівВідео

04:00

Більшість водіїв не здогадується: що означає напис ODO на панелі авто

03:52

Дуже складні і вперті: 3 найбільш неслухняних знаки зодіакуВідео

03:31

Чому Україні вигідне припинення вогню, а не мирний договір із РФВідео

02:09

У США вирішили не боротися з олігархами РФ, наближеними до Кремля - ЗМІ

02:00

Перевершив батька: який вигляд має "непублічний" син Джуда Лоу

01:40

Важливий продукт стрімко подешевшає: українців порадували прогнозом

Реклама
01:09

"Репутаційний треш": Kalush Orchestra відмовилися підтримати збір на дрони

00:05

Влупила з новою силою: Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря

00:02

"Росія небезпечніша, ніж будь-коли": в BI попередили про загрозу з боку Москви

06 лютого, четвер
23:58

Скільки людей залишилося жити в Україні: демограф дав несподівану відповідь

23:12

Вартість яєць в Україні: експерт сказав, коли ціни на них підуть угору

22:58

Актор-воїн Девізоров зізнався, чому важко повертатися до "звичного життя"

22:51

"З нашою любимою": Налчаджиоглу зробив заяву про Білик на тлі чуток про роман

22:41

Кров бризкає фонтаном: у Тодоренко травмувався син, залишений без нагляду

22:37

Одна з категорій громадян може втратити бронювання: кого це стосується

22:24

РФ вдруге запустила "Орешник" по Україні, але є нюанс: в Forbes розкрили деталі

22:08

"Уже купили квитки": Максим Галкін зробив гучну заяву

22:08

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2025: на сцені з'являться зіркові гості

22:03

Мирний план Келлога та Mirage в Україні: головні новини України (дайджест)

21:59

"Доведеться провести": Келлог пояснив заяву з приводу виборів в Україні

21:49

"Його не можна стабілізувати": Оззі Осборн перестав ходити

21:35

Долар пішов в круте піке: банкір розповів, яким буде курс валют до 16 лютого

21:10

"Не впевнений": Фесенко сумнівається, що Китай зможе змусити РФ закінчити війну

21:08

Треба знайти "дивну" дівчину на малюнку: на загадку дається лише 4 секунди

20:56

Переселенці в Україні отримають квартири та будинки: Зеленський розказав деталі

20:52

Будуть як нові вже за хвилину: як швидко заточити ножиці в домашніх умовах

Реклама
20:26

Урожай попре як на дріжджах: які рослини потрібно удобрювати золою

20:07

Відома співачка розповіла, як Потап доводив її до сліз

19:55

Половина Ради у США: Зеленський розкритикував депутатів за часті відрядження

19:50

"Трамп може сказати "ні": Фесенко сказав, чому вступ до НАТО під загрозоюВідео

19:38

Україну накриває холоднеча: де температура повітря впаде до -9 градусів

19:30

Цілувала, обіймала: Меган Маркл викрили в особливому ставленні до Вільяма

19:10

Трамп організовує Рів'єру не тільки в ГазіПогляд

19:06

РФ застосовує нові БпЛА, які можуть нести 11-кілограмові міни - деталі

19:03

"Вже є бачення і конкретні речі": Зеленський зробив заяву про мирний план США

18:55

"Путін боїться зі мною говорити": Зеленський прямо сказав про готовність до переговорівВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти