Прийшов потужний арктичний антициклон: де в Україні буде найхолодніше

Сьогодні опади не прогнозуються, лише в Криму падатиме невеликий сніг, свідчить прогноз погоди.

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Погода в Україні буде морозною та без опадів / Фото: УНІАН

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Як зміниться погода в Україні

У яких областях випаде сніг

Де сьогодні буде найхолодніше

На погоду в Україні впливає потужний антициклон, сформований в арктичному повітрі. У зв'язку з цим очікується подальше зростання вже й без того високого атмосферного тиску. Тому небо місцями проясниться, а опадів не буде.

Лише в Криму можливий невеликий сніг. Такий прогноз погоди озвучили синоптики Укргідрометцентру.

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Погода на сьогодні

Згідно з прогнозом, практично по всій Україні в п'ятницю, 7 лютого, опадів не прогнозується, тільки в Криму падатиме невеликий сніг. Температура вночі опуститься до -3...-8 градусів.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. На південному сході країни місцями очікуються пориви 15-20 м/с.

Найхолодніше буде у східних областях. Температура повітря опуститься до -8 градусів морозу вночі. На решті території стовпчики термометрів опустяться до -6 градусів. У Житомирській області очікується до -7 градусів.

Удень на сході температура повітря становитиме від -3 до -1, у центрі - приблизно від -1 до +1, на заході - від 0 до +3 градусів. Найтепліше буде в Одеській (від +1 до +3) та Закарпатській областях (від +3 до +5).

Прогноз погоди на 7 лютого / .facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві 7 лютого

Сьогодні на території Києва та області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Є ймовірність утворення ожеледиці на дорогах.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по Київській області вночі коливатиметься від -6 до -3 морозу, вдень - від -2 до +2. У Києві вночі до -5, а вдень очікується близько 0 градусів.

Погода в Україні - прогнози

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає про те, що найближчими днями очікується суха погода. Очікується помірний мороз - до -3...-9 градусів. Часом може бути поривчастий вітер. Надалі в Україні буде сухо і прохолодно.

Як повідомляв Главред, раніше Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Що стосується опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше норми. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

Тим часом Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря. Вона "труситиме" країну ще кілька днів.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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