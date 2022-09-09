'Потоп' і різке похолодання: українцям дали 'крижаний' прогноз і назвали терміни

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В Україні до кінця вересня очікується "бабине літо", температура повітря підніметься до + 20-25 градусів, розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Як повідомила вона РБК-Україна "бабине літо" можна очікувати в середині місяця. При цьому температурний фон вдень може бути вдень буде близько 20 градусів.

"Але "бабине літо" має тривати хоча б п'ять-сім днів - такий період теплої сухої погоди. А якщо один-два дні триватиме, це не зовсім воно", - уточнила синоптик.

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Разом з тим вона попередила, що з 9 по 11 і 12-13 вересня в Україні відбудеться зміна погодних умов.

Очікуються атмосферні фронти і циклони, прогнозується дощова погода, яка пошириться на всю територію України. Пройдуть дощі, місцями грози та порив вітру, каже співрозмовниця.

Голеня додала, що очікується осіння погода зі значними дощами, температура впаде до 10-15 градусів вдень і 5-10 градусів вночі: "Тривалий період дощової погоди і практично на всій території України протягом цих вихідних і на початку наступного тижня".

Прогноз погоди на 9 вересня / meteo.gov.ua

Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.

Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.

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