Кому морози, а кому - весняне тепло: синоптик розповів про погоду на тиждень

Відчутне потепління на всю територію України прийде наприкінці тижня.

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Якою буде погода в Україні з 19 по 23 лютого - прогноз синоптика / Фото: pixabay.com

Погода в Україні впродовж тижня з 19 по 23 лютого буде мінливою. У низці регіонів синоптик прогнозує морози, водночас у багатьох областях Укргідрометцентр обіцяє по-справжньому весняне тепло.

Відчутне потепління на всю територію України прийде наприкінці тижня, свідчить прогноз погоди.

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Погода в Україні на сьогодні

У понеділок, 19 лютого, в Україні очікується похмура погода.

Удень у західних регіонах країни - невеликий мокрий сніг і дощ, на решті території - без опадів.

Вітер північний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме від 2° морозу до 3° тепла, у західних областях 2-7° тепла.

За даними meteoprog, 19 лютого буде місцями морозно. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря опуститься до -6...0 градусів.

Погода в Києві сьогодні буде хмарною, без опадів. Вітер північний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень становитиме 0-2° тепла.

Погода в Україні 19 лютого / facebook.com/UkrHMC

Погода на завтра

У вівторок, 20 лютого, на Півночі України вночі буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 3-5 м/с.

Температура повітря вночі -4°...-9°C. Удень хмарно з проясненнями, невеликий дощ і мокрий сніг. Стовпчики термометрів покажуть 0°...+2°C.

На Заході України - хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі становитиме від 0 до 2 градусів. Удень потеплішає до +6...+8 градусів.

На Сході України буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі -2°...-4°C, вдень 0°...+2°C. Вітер: південний 5-10 м/с.

Погода в Києві буде хмарною з проясненнями, очікується невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер південний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі -1...-3, удень 0...+2.

У південних регіонах - хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі -2°...-4°C. Удень 0°...+2°C. Вітер південний 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 20 лютого / meteo.gov.ua

Погода в Україні на 21 лютого

У середу майже по всій території України буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий мокрий сніг та дощ. У південних регіонах - без опадів.

Вітер південний 3-5 м/с.

Температура повітря вночі 0°...+2°C. Удень стовпчики термометрів покажуть +3...+8 градусів. Найтепліше буде на Заході та Півдні України.

Прогноз погоди на 21 лютого / meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 22 лютого

22 лютого на Заході та в Центрі очікується невеликий мокрий сніг і дощ. На Півдні та на Сході - хмарно з проясненнями, без опадів.

У західних, центральних і південних регіонах уночі температура повітря становитиме від 0 до +2 градусів, удень +5...+7.

На Сході та Півночі України синоптик прогнозує невеликий мороз: уночі -1...-5 градусів, удень +2...+5.

Вітер південний 5-10 м/с.

Погода в Україні 22 лютого / meteo.gov.ua

Погода в Україні на 23 лютого

В останній день робочого тижня по всій Україні буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря буде плюсовою: вночі 0...+2, вдень +5...+7. Найтепліше буде на Заході, Півдні та Сході - там стовпчики термометрів піднімуться до +8...+10 градусів.

Погода в Україні 23 лютого / meteo.gov.ua

Погода в Україні - прогнози

Погода в Україні навесні 2024 року буде досить теплою - у деяких регіонах температура повітря очікується на один-два градуси вищою за кліматичну норму. Водночас заморозки й опади у вигляді снігу також не виключені. Такий прогноз погоди на весну озвучила метеорологиня Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

За її словами, лютий в Україні почався з аномально теплої погоди, але морози ще повернуться. Похолодання очікується вже в другій половині місяця.

Харківський бабак-віщун Тимко ІІІ прогнозує, що погода в Україні навесні буде теплою, а довгоочікуване потепління прийде рано.

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