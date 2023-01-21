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Потепління буде недовгим: українців приголомшили крижаним прогнозом з лютою холоднечею

21 січня 2023, 02:30
Наприкінці січня та на початку лютого погода в Україні буде морозною, попереджають синоптики.
температура, градусник
/ meteovesti.ru

Похолодання в Україні очікується найближчими днями, розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Починаючи з завтра очікується поступове зниження температури. На наступні вихідні це будуть переважно мінуси. Вдень невеликий плюс або близько нуля, вночі від 2 до 7 градусів морозу, на Сході до 10 градусів морозу", - повідомила вона РБК-Україна.

За попередніми розрахунками Укргридрометцентру, в найближчі десять днів сильних морозів "поки не видно", але прогноз може змінитися в ту чи іншу сторону, додала Голеня.

У свою чергу народний синоптик Станіслав Щедрін попередив про те, що в кінці січня і початку лютого погода в Україні буде морозною.

Терміни різкого похолодання

"Десь до 5-7 лютого очікуємо прохолодний характер погоди. По всій країні температура повітря вдень впаде до-4-6 градусів і до-7-9 градусів морозу вночі, а місцями навіть до -14 градусів. У той же час істотні опади малоймовірні, тільки на заході України будуть періодично пролітати снігопади", - повідомив він ТСН.

Синоптик не виключив, що в другій декаді лютого температура знову зросте до плюсових значень, однак і опадів стане значно більше.

"Остання декада лютого буде схожа на початок березня, по всій країні переважатиме відносно тепла погода, температура сягатиме від -2 до +7 градусів вночі і до -2+14 градусів вдень залежно від регіону", — додав Щедрін і не виключив ранню весну.

Хто такий Станіслав Щедрін

Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Співпрацює з рядом провідних загальнонаціональних видань.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні змінюватиметься, очікуються "весняні" показники. Є тенденція до ослаблення морозів і підвищення температурних показників, розповіла синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України Наталія Птуха.

Вона повідомила, що варто очікувати найближчим часом плюсових значень температури. "Тобто, знову повертаємося до плюсів, і це викликано тим, що знову буде надходити тепла повітряна маса з Атлантики і Африканського континенту".

Читайте більше:

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