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Вдарить неймовірна спека, 5 областей заливатиме дощами: погода в Україні на тиждень

Альона Вороніна
13 серпня 2023, 14:08 оновлено 13 серпня, 14:12
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На території нашої держави температура повітря різко злетить вгору. Але спекотно і посушливо буде не всюди – низку областей накриють зливи.

Дождь, ливень, гроза
Погода в Україні – у 5 областях литимуть дощі/ unsplash.com

Погода в Україні різко стане ще більш спекотливою, ніж зараз. Уже з понеділка, 14 серпня, повітря розігріється до +30 градусів і більше.

Найвищі температури на початку тижня очікуються на півночі та півдні України, але дуже скоро ці показники вирівняються по всій території нашої держави. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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Згідно з даними на найближчі 5 днів з понеділка 14 серпня по п’ятницю 18 серпня, дощів варто очікувати з 16 серпня і лише у західних областях.

Погода в Україні 14 серпня

Згідно з даними Укргідрометцентру, по усій Україні у понеділок, 14 серпня, буде сонячно, лише місцями трохи хмарно. Температура повітря на території нашої держави вдень коливатиметься від +27 до +31 градуса, а вночі – від +12 до +18 градусів. При цьому найвищі температури очікуються на сході на півдні України.

Опадів не очікується.

Погода в Украине на неделю
Погода в Україні 14 серпня/ Укргідрометцентр

Синоптик Наталія Діденко розповіла, що у Києві на Маковія буде сонячно і спекотно, повітря розігріється вже до +30 градусів.

"Маковій відкриває спекотний тиждень в Україні. Все ж погодьтеся – забагато спеки не було цього літа. Тому атмосфера вирішила збалансувати цю синоптичну несправедливість", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 15 серпня

У вівторок, 15 серпня, температура повітря вдень коливатиметься від +27 до +32 градусів, а вночі – від +15 до +22. Буде невелика хмарність, але опадів не очікується.

Погода в Украине на неделю
Погода в Україні 15 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 16 серпня

У середу, 16 серпня, температура повітря залишиться майже такою ж, як і в попередній день. У денний період буде спекотно – від +27 до +33 градусів, а вночі стовпчик термометра показуватиме від +15 до +22 градусів.

Великої кількості опадів у цей день не очікується. Майже у всіх областях не буде дощів, опади будуть лише у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Погода в Украине на неделю
Погода в Україні 16 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 17 серпня

У четвер, 17 серпня, температура повітря також не зазнає суттєвих змін і залишиться маже такою ж, як і в попередній день. Вдень вона коливатиметься від +28 до +33 градусів, а вночі – від +16 до +22 градусів.

Погода буде спекотнішою. Але при цьому у деяких областях не обійдеться без дощів. Так, опадів слід очікувати на заході України – у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. На решті території України опадів не очікується.

Погода в Украине на неделю
Погода в Україні 17 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 18 серпня

У п’ятницю, 18 серпня, температура повітря становитиме вдень від +28 до + 33 градусів, вночі – від +15 до +22 градусів.

Майже на усій території України буде сонячно, лише на заході небо затягне хмарами і випадуть дощі. Опадів слід очікували у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Погода в Украине на неделю
Погода в Україні 18 серпня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше синоптик сказала, коли Україну накриє нестерпна спека і розпече до +37 градусів. Як прогнозує синоптик Наталія Діденко. У наступні вихідні, 19-20 серпня, стовпчики термометрів знову перевалять за +30. Подекуди температура повітря досягатиме навіть +35…+37 градусів.

Також повідомлялося, що геомагнітний шторм обрушився на Україну. Сильна магнітна буря дуже затягнулася і триватиме весь тиждень.

Погода в Україні на осінь-2023

Народний синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени 2023 року. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні, проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків.

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