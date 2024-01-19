Погода різко зміниться: в Україну йде аномальне потепління

Погода в Україні 19 січня буде аномально теплою. При цьому плюсові температури будуть не у всіх регіонах України. Прогноз погоди на сьогодні опублікувала синоптик Наталія Діденко у Facebook.
Погода на сьогодні
19 січня найтепліше буде на півдні. Стовпчики термометрів покажуть +7...+12 градусів. У східних областях та в центральній частині України вдень очікується +2...+7 градусів.
У північних областях сьогодні очікується від двох градусів морозу до двох тепла. У західних областях - близько нуля.
Дощі сьогодні пройдуть на півдні та сході, мокрий сніг - на заході та півночі. У Вінницькій, Полтавській, Кропивницькому з районами синоптик на сьогодні прогнозує мокрий сніг, на Полтавщині та у Дніпрі - дощ.
"Вдень у п'ятницю через посилення антициклону Corvin істотні опади малоймовірні на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині. Вітер сильний втримається лише у східних областях. На решті території - помірний", - написала Діденко.
Завтра в Карпатах та на Закарпатті можливі сильні опади, є загроза сходження лавин.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці вранці та ввечері прогнозується дощ або мокрий сніг, Вдень - переважно хмарно.
Температура повітря - від одного градуса морозу до одного градуса тепла. Вітер північно-західний, поривчастий, але не штормовий.
"Надалі - невелике похолодання. Дивіться під ноги уважно, бо стане слизько", - попередила синоптик.
Погода на завтра
У суботу, 20 січня, відбудеться поступове зниження температури повітря і перехід опадів з дощу в сніг. Про це заявив метеоролог Ігор Кибальчич, передає Meteoprog.
На дорогах місцями буде ожеледиця. Очікується північний вітер, 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря протягом дня коливатиметься від -4 до +1 градуса, у Криму та Приазов'ї від +3 до +8.
Погода в Україні 21 січня
Мокрий сніг очікується у східних та південних областях. На решті території країни опадів не буде.
Вітер змінних напрямків, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від -5 до -10 градусів, вдень -4 до +1, в південній частині та в Криму від -1 до +4.
Як повідомляв Главред, раніше синоптики попереджали українців про потепління.
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