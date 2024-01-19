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Погода різко зміниться: в Україну йде аномальне потепління

Анна Ярославська
19 січня 2024, 08:16
Сьогодні, 19 січня, найтепліше буде на півдні. Стовпчики термометрів покажуть +7...+12 градусів.

Білка
Сьогодні в Україні буде аномально тепло - прогноз погоди на 19 січня / Фото: УНІАН

Погода в Україні 19 січня буде аномально теплою. При цьому плюсові температури будуть не у всіх регіонах України. Прогноз погоди на сьогодні опублікувала синоптик Наталія Діденко у Facebook.

Погода на сьогодні

19 січня найтепліше буде на півдні. Стовпчики термометрів покажуть +7...+12 градусів. У східних областях та в центральній частині України вдень очікується +2...+7 градусів.

відео дня

У північних областях сьогодні очікується від двох градусів морозу до двох тепла. У західних областях - близько нуля.

Дощі сьогодні пройдуть на півдні та сході, мокрий сніг - на заході та півночі. У Вінницькій, Полтавській, Кропивницькому з районами синоптик на сьогодні прогнозує мокрий сніг, на Полтавщині та у Дніпрі - дощ.

"Вдень у п'ятницю через посилення антициклону Corvin істотні опади малоймовірні на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині. Вітер сильний втримається лише у східних областях. На решті території - помірний", - написала Діденко.

Завтра в Карпатах та на Закарпатті можливі сильні опади, є загроза сходження лавин.

Карта-погода
Карта - погода / facebook.com/tala.didenko

Погода в Києві

Сьогодні в столиці вранці та ввечері прогнозується дощ або мокрий сніг, Вдень - переважно хмарно.

Температура повітря - від одного градуса морозу до одного градуса тепла. Вітер північно-західний, поривчастий, але не штормовий.

"Надалі - невелике похолодання. Дивіться під ноги уважно, бо стане слизько", - попередила синоптик.

Погода на завтра

У суботу, 20 січня, відбудеться поступове зниження температури повітря і перехід опадів з дощу в сніг. Про це заявив метеоролог Ігор Кибальчич, передає Meteoprog.

На дорогах місцями буде ожеледиця. Очікується північний вітер, 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря протягом дня коливатиметься від -4 до +1 градуса, у Криму та Приазов'ї від +3 до +8.

Погода в Україні 20 січня
Погода в Україні 20 січня / meteo.gov.ua

Погода в Україні 21 січня

Мокрий сніг очікується у східних та південних областях. На решті території країни опадів не буде.

Вітер змінних напрямків, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від -5 до -10 градусів, вдень -4 до +1, в південній частині та в Криму від -1 до +4.

Прогноз погоди на 21 січня
Прогноз погоди на 21 січня / meteo.gov.ua

Як повідомляв Главред, раніше синоптики попереджали українців про потепління.

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