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Буде справжній потоп: в Україну йде раптове потепління

Ангеліна Підвисоцька
18 січня 2024, 19:03
Синоптики попереджають про те, що в Україні будуть сильні пориви вітру, на дорогах буде ожеледиця.
погода
Погода в Україні на 19 січня / фото: pexels

Погода в Україні 19 січня буде дощовою та вітряною. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях через відлигу та сніг з дощем можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили 4 рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про те, що майже у Карпатах та на Закарпатті оголошено штормове попередження - І рівень небезпечності. Пориви вітру можуть бути 15-20 м/с.

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погода 19 января
Прогноз погоди в Україні на 19 січня / фото: ventusky

Погода 19 січня

В Україні 19 січня буде хмарно. У цей день в Україні прогнозують дощі та мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Також можуть бути сильні пориви вітру та хуртовини.

"У південній частині, східних та Дніпропетровській областях дощі; температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, на крайньому півдні країни до 12°. На решті території помірний дощ та мокрий сніг, на Закарпатті та в Карпатах значні, вдень у північній частині невеликі опади; температура протягом доби від 3° тепла до 2° морозу, в центральних областях 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -19

За даними meteoprog, 19 січня буде морозно. Найнижча температура повітря буде на території Волинській області. Там температура повітря опуститься до -3...+2 градусів. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+10 градусів.

погода 18 января
Погода в Україні на 19 січня / фото: meteoprog

Погода 19 січня у Києві

У Києві 19 січня буде хмарно. Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Можуть бути сильні пориви вітру. Погіршення погоди може призвести до порушення руху транспорту на дорозі.

"Температура вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу; у Києві вночі та вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 18 января
Погода в Україні на 19 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.

Також кліматолог про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.

Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.

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