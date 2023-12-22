Аномально теплий січень: якою буде погода в перший місяць 2024 року

У січні температура повітря буде на 1,5-2 градуси вище норми. Кількість опадів буде в межах норми, свідчить прогноз погоди.

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​Якою буде погода в Україні у січні 2024 - прогноз синоптика / Фото: pixabay.com

Погода в Україні у січні 2024 року буде аномально теплою для середини зими. В середньому, стовпчики термометрів будуть опускатися від 0 до 4 градусів морозу. Детальний прогноз погоди озвучили синоптики Укргідрометцентру.

Згідно з прогнозом, температура повітря буде на 1,5-2 градуси вище норми. Середня місячна температура в січні 2024 року прогнозується в межах 0-4 градусів морозу, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0-2 градусів тепла.

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Місячна кількість опадів очікується 32-43 мм (в горах Криму 77 мм), що в межах норми.

У східних, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях 35-78 мм (у Карпатах місцями 80-100 мм), що дещо більше норми.

"У січні відзначені сильний вітер, хуртовини, сильний сніг, під час відлиг - ожеледь, туман", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура в січні становить 0-6 градусів морозу, в Криму від 1 до 4 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 23-27 градусів морозу, в окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської, Сумської областей та Карпатах 38-39 градусів, у Черкаській та Луганській областях місцями 40-41,9 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря становить 10-18 градусів тепла, в Криму до 21 градусів тепла, в Чернігівській, Сумській областях і в Карпатах місцями 8-9 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів становить 26-55 мм, в Закарпатті до 89 мм, на високогір'ї Карпат і Криму до 125 мм.

Якою буде погода на Новий рік та Різдво

Погода в Україні до кінця грудня буде переважно плюсовою, лише подекуди вночі температура повітря опускатиметься нижче нуля.

На Новий рік в Україні майже не буде снігу. Навіть температура буде переважно "плюсовою". Водночас у більшості областей 31 грудня та 1 січня будуть невеликі дощі, а місцями мокрий сніг.

22 грудня в Україну прийде потужний циклон, який принесе мокрий сніг і дощ. Про це розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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