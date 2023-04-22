Плавати будуть всі: Україну заллє дощами

Погода в Україні у найближчі два дні буде дуже неприємною. Як повідомляє Укргідрометцентр, 23 квітня дощі продовжать заливати центр, південь і схід України.
При цьому на півночі і заході проясниться. Але істотних опадів не передбачається.
Температура вночі від 4 до 8 градусів тепла, а вдень синоптики прогнозують від 13 до 17 градусів з позначкою "плюс" (на Закарпатті до +19).
У понеділок, 24 квітня, температурна картина залишиться незмінною, але ситуація з опадами значно погіршиться.
На території всіх без винятку регіонів України синоптики очікують рясні опади. Втім, дощові хмари протягом дня поступатимуться місцем на небі весняному сонечку.
Погода на травень в Україні
Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо.
За прогнозом метеорологів сайту meteoprog.com, у травні в Києві та інших областях України очікується "літня" погода. Температура повітря переважно буде вище + 20 градусів, дощових днів очікується небагато.
Читайте також: