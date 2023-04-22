Плавати будуть всі: Україну заллє дощами

У понеділок, 24 квітня, температурна картина залишиться незмінною, але ситуація з опадами значно погіршиться.

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Погода в Україні / фото УНІАН, колаж Главред

Погода в Україні у найближчі два дні буде дуже неприємною. Як повідомляє Укргідрометцентр, 23 квітня дощі продовжать заливати центр, південь і схід України.

При цьому на півночі і заході проясниться. Але істотних опадів не передбачається.

Температура вночі від 4 до 8 градусів тепла, а вдень синоптики прогнозують від 13 до 17 градусів з позначкою "плюс" (на Закарпатті до +19).

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У понеділок, 24 квітня, температурна картина залишиться незмінною, але ситуація з опадами значно погіршиться.

На території всіх без винятку регіонів України синоптики очікують рясні опади. Втім, дощові хмари протягом дня поступатимуться місцем на небі весняному сонечку.

Погода на травень в Україні

Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо.

За прогнозом метеорологів сайту meteoprog.com, у травні в Києві та інших областях України очікується "літня" погода. Температура повітря переважно буде вище + 20 градусів, дощових днів очікується небагато.

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