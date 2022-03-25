В Україну увірветься сніг і потужний ураган

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні в останні вихідні березня буде дощовою, місцями в неділю можливий навіть мокрий сніг.

Як повідомляє Укргідрометцентр, за прогнозами синоптиків, 26 березня у країні вночі без опадів, вдень, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, південних і південно-східних областей, дощ.

"Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у південно-східних областях 0-5° морозу, вдень 11-16° тепла.

У неділю, 27 березня, вночі в Україні, вдень у східних та південно-східних областях очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, у південній та східній частині до 5° тепла, вдень в Україні 0-5° тепла, у південній та західній частині 4-9°, на Закарпатті та в Одеській області 10-13°.

Погода в Києві на вихідні

У Києві 26 березня вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-2° тепла, вдень 13-15° тепла.

27 березня в столиці вночі йтиме невеликий дощ і мокрий сніг, Вдень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

Скільки триватиме похолодання

За прогнозом синоптиків meteoprog.ua похолодання в Україні буде не сильно довгим, і на зміну снігу, дощу і вітру прийде потепління та справжня весна.

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