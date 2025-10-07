Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Небезпечний циклон накриває Україну: названо регіони, які будуть "плавати"

Ангеліна Підвисоцька
7 жовтня 2025, 17:59оновлено 7 жовтня, 18:39
742
Синоптики прогнозують сильні дощі та штормові пориви вітру у багатьох областях.
Погода, осень, дождь, снег
Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня / фото: УНІАН

Що дізнаєтесь:

  • Якою буде погода 8 жовтня
  • У яких областях очікуються дощі
  • Де температура повітря підвищиться до +20 градусів

Погода в Україні найближчим часом буде штормовою. Навіть Київ буде під впливом потужного циклону. Про це заявила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 8 жовтня

В Україні 8 серпня буде контрастна температура повітря. Найтепліше буде у східних т південних областях. Там температура повітря підвищиться до +20 градусів. Найнижчі температури будуть на заході - 9-12 градусів тепла. У північних та центральних областях буде +12...+16 градусів.

відео дня
погода 8 октября
Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня / фото: Наталья Диденко

У цей день будуть дощі у південних та східних областях.

"Найбільш інтенсивними дощі передбачаються у південній частині - увага! включно з Одещиною", - написала Наталка Діденко.

На півдні, сході та у центральних областях будуть штормові пориви вітру. На півночі очікується рвучкий вітер. Напрямок вітру буде східним та північно-східним.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода у Києві 8 жовтня

У Києві 8 жовтня буде хмарна волога погода. Місцями синоптики прогнозують дощ.

"Протягом дня до +15 градусів", - написала Діденко.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 вересня Одесу та область накрила сильна негода. За сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Зливи спричинили підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктур.

Також під час зливи в Одесі хвиля накрила сім’ю з п’яти осіб, усі вони загинули. Серед жертв були дві жінки, чоловік і 8-річна дівчинка.

В Україні 7 жовтня очікується хмарна погода з дощами в західних, північних та південних областях. У Карпатах можливий мокрий сніг.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни луплять по газових об'єктах: що буде з тарифами на газ для споживачів

Росіяни луплять по газових об'єктах: що буде з тарифами на газ для споживачів

18:15Економіка
Небезпечний циклон накриває Україну: названо регіони, які будуть "плавати"

Небезпечний циклон накриває Україну: названо регіони, які будуть "плавати"

17:59Синоптик
Ешелон "знесло" з рейок: ГУР провели зухвалу операцію в Ленінградській області РФ

Ешелон "знесло" з рейок: ГУР провели зухвалу операцію в Ленінградській області РФ

17:38Війна
Реклама

Популярне

Більше
Мокрий сніг та сильні зливи: Україну накриває справжній штормовий Армагеддон

Мокрий сніг та сильні зливи: Україну накриває справжній штормовий Армагеддон

ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині та взяли в полон окупантів

ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині та взяли в полон окупантів

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці мами і дитини за 10 секунд

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці мами і дитини за 10 секунд

На стилі: Галкін і Пугачова приголомшили своїм виглядом на прогулянці

На стилі: Галкін і Пугачова приголомшили своїм виглядом на прогулянці

Кінець п'ятиденки: у людей будуть чотири вихідні на тиждень, названо терміни

Кінець п'ятиденки: у людей будуть чотири вихідні на тиждень, названо терміни

Останні новини

18:15

Росіяни луплять по газових об'єктах: що буде з тарифами на газ для споживачів

18:14

Краще оминати: що таке ультраоброблені продукти і як їх відрізнити в магазиніВідео

17:59

Небезпечний циклон накриває Україну: названо регіони, які будуть "плавати"

17:45

Всього 5% українців довіряють Бюро економічної безпеки: чи зможе Цивінський змінити ситуацію

17:39

Молодята "спалились": Дашу Квіткову і Володимира Бражка видала важлива деталь

Блекаут у Москві та нова зброя від США: Гончар – про те, що задумав ТрампБлекаут у Москві та нова зброя від США: Гончар – про те, що задумав Трамп
17:38

Ешелон "знесло" з рейок: ГУР провели зухвалу операцію в Ленінградській області РФ

17:27

Люди, народжені в ці 5 дат, сміливо долають життєві перешкоди

16:57

Як буде українською "іменинник": відповідь, яка здивує багатьохВідео

16:57

У США бояться, що Україна вийде з поля контролю, якщо дадуть їй "Томагавки" - Axios

Реклама
16:21

В Москві вперше відреагували на рішення Трампа щодо "Томагавків" для України

16:18

Пам’ять про зірку "За двома зайцями": як виглядає могила Маргарити Кринициної

15:31

Україна випробовує нову мініракету, яка розриває дрони "хмарою" кульок

15:30

Жінка залишила ненадовго свою кішку саму вдома: поведінка пухнастика здивувалаВідео

15:10

Розбійницьке минуле заховалося у назві відомого міста Донбасу: розкрито таємницю

15:04

Суперпростий і апетитний салат: весь секрет у головному інгредієнтіВідео

14:58

Привітання з Днем юриста - красиві привітання і картинки

14:52

Росіяни заявили про атаку дрона по Нововоронезькій АЕС - що відомо

14:50

Усе по-справжньому: сім ознак того, що ви знайшли справжнє кохання

14:30

ЗМІ показали фото синів Путіна: у них фальшиві прізвища

14:26

Привело під вінець: відома акторка Катя Кузнєцова зізналась у романі на зйомках

Реклама
14:26

Що можна посадити на місці, де росла картопля: прості, але корисні поради

14:20

"Спасибі, Бен": Лопес і Аффлек уперше возз'єдналися на публіці після розлучення

14:14

Найдорожча ягода в Україні раптово подешевшала: фермери змушені знижувати ціни

13:27

Україна отримуватиме "Томагавки" поступово: нардеп розкрив задум Трампа

13:24

Головний парфумерний акорд осені-2025: які парфуми та як обирати на холодний сезон

13:21

New York Post оприлюднив документи ФБР про зв'язки Порошенка з Медведчуком і Путіним, - експерт

13:05

"Уже заміжня": про весілля Лесі Нікітюк з військовим проговорився відомий співак

12:37

Відмовилася від усього колишнього: як зараз виглядає непублічна Марія Яремчук

12:26

Блогер показав різницю роботи камер iPhone 17 і 15: результат дуже здивувавВідео

12:07

РФ атакувала Чернігівщину: без світла - 61 тисяча абонентів, введено графікиФото

12:03

"Опуститися до такого": Ані Лорак публічно зганьбилася

12:03

"На той же мове": ексучасниця "ВІА Гри" Бушміна послала українців

12:00

Путін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - Бондарєв

11:50

ЗСУ звільнили Січневе на Дніпропетровщині та взяли в полон окупантівВідео

11:07

"Чекають, поки РФ втомиться": ексдипломат розповів про ілюзії Європи щодо Путіна

10:55

Китайський гороскоп на завтра 8 жовтня: Козлам - переїдання, Мавпам - сварки

10:49

Чому 8 жовтня не можна починати важливих справ: яке церковне свято

10:44

Споганила своє: дружина Павліка показала лице після невдалої пластики

10:37

Осіннє тепло ще повернеться: коли Україну накриє "бабине літо"

10:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 7 жовтня (оновлюється)

Реклама
10:22

Світло для 600 тисяч будинків: в Україні знайшли спосіб запобігати блекаутам - WSJ

09:55

РФ вступила в першу фазу підготовки до війни з НАТО - ISW

09:26

"Це найстрашніше": Ольга Сумська зробила заяву про провальний шлюб

09:25

Трампа дратує Путін: колишній дипломат РФ розкрив закулісся переговорівВідео

08:52

Зізнання Ангели Меркель: то хто ж відповідальний за війну в Україні?Погляд

08:52

РФ атакувала енергетику і залізничну інфраструктуру: горіли депо і підстанції, люди без світлаФото

08:16

Карта Deep State онлайн за 7 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:12

Гороскоп на завтра 8 жовтня: Левам - нова можливість, Тельцям - нещирість

07:42

У Сумах - вибухи, у місті виникли перебої з електрикою: що відомо

07:29

Окупанти захопили Маліївку: росіяни просунулися на Дніпропетровщині

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиНапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десерти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти