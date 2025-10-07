Небезпечний циклон накриває Україну: названо регіони, які будуть "плавати"

Синоптики прогнозують сильні дощі та штормові пориви вітру у багатьох областях.

Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня / фото: УНІАН

Погода в Україні найближчим часом буде штормовою. Навіть Київ буде під впливом потужного циклону. Про це заявила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 8 жовтня

В Україні 8 серпня буде контрастна температура повітря. Найтепліше буде у східних т південних областях. Там температура повітря підвищиться до +20 градусів. Найнижчі температури будуть на заході - 9-12 градусів тепла. У північних та центральних областях буде +12...+16 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня / фото: Наталья Диденко

У цей день будуть дощі у південних та східних областях.

"Найбільш інтенсивними дощі передбачаються у південній частині - увага! включно з Одещиною", - написала Наталка Діденко.

На півдні, сході та у центральних областях будуть штормові пориви вітру. На півночі очікується рвучкий вітер. Напрямок вітру буде східним та північно-східним.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода у Києві 8 жовтня

У Києві 8 жовтня буде хмарна волога погода. Місцями синоптики прогнозують дощ.

"Протягом дня до +15 градусів", - написала Діденко.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 вересня Одесу та область накрила сильна негода. За сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Зливи спричинили підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктур.

Також під час зливи в Одесі хвиля накрила сім’ю з п’яти осіб, усі вони загинули. Серед жертв були дві жінки, чоловік і 8-річна дівчинка.

В Україні 7 жовтня очікується хмарна погода з дощами в західних, північних та південних областях. У Карпатах можливий мокрий сніг.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

