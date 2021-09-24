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Буде дуже холодно і дощитиме: народний синоптик озвучив прогноз погоди в Україні на жовтень 2021

24 сентября 2021, 09:16
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Леонід Горбань по днях спрогнозував, якої погоди чекати українцям у жовтні.

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Якою буде погода в Україні в жовтні / ua.depositphotos.com

Погода в Україні у жовтні 2021 буде дуже холодною та дощовою, очікуються заморозки. Такий прогноз погоди озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

Він озвучив ТСН детальний прогноз по днях, якої погоди чекати українцям в жовтні: 1-4 жовтня буде холодно і похмуро; 5-6 і 8-10 — пройдуть дощі; 11-19 — похмуро, холодно; 14 — заморозки; 20, 22-23 і 26 жовтня — дощі; 27 жовтня і до кінця місяця буде сухо, але холодно.

Раніше завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова повідомила, що в другій половині жовтня в Україні може випасти перший сніг.

До слова, сніг вже випав у Карпатах та на Буковині. Як повідомляв Главред, 22 вересня на одній з найвищих вершин Українських Карпат - горі Піп Іван - через опади була погана видимість, йшов сніг та вдарив мороз.

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23 вересня сніг вкрив гору Томнатик, яка знаходиться на хребті Томнатикул, в межах Вижницького району.

Якою буде зима 2021-22 в Україні

Глобальне потепління не може скасувати зміну сезонів, розповіла завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів в Українському гідрометінституті НАН Вазіра Мартазінова.

За її словами, зима 2021-2022 і в наступні роки в нашій країні теж буде морозною, очікуються перепади температури повітря - від сильних заморозків до відлиги.

Головний народний синоптик країни Леонід Горбань прогнозує, що прийдешньої зими на українців чекає багато снігу і морози на початку і кінці сезону, а лютий так взагалі обіцяє бути "лютим", можливі навіть бурани.

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