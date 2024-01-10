Снігопади накриють всю країну: де негода бушуватиме найсильніше

В Україні очікуються сильні пориви вітру, їх швидкість досягатиме майже 20 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 11 січня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 11 січня буде сніжною та морозною. На дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні будуть сильні пориви вітру - до 15-18 м/с. У Івано-Франківській та Закарпатській областях можуть зійти снігові лавини. Там оголосили 2 рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 11 січня / фото: ventusky

Погода 11 січня

В Україні 11 січня буде хмарно. У цей день в Україні прогнозують сніг, на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде західний, північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, можуть бути сильні пориви вітру.

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"Температура вночі 2-7° морозу, у західних областях місцями 8-13°; вдень 0-5° морозу, у південній частині країни подекуди 0-3° тепла; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 4-9° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -10

За даними meteoprog, 11 січня буде морозно. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до -10...+1 градуса. Найтепліше буде в Херсонської області. Там температура повітря опуститься до -3...+2 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 11 січня / фото: meteoprog

Погода 11 січня у Києві

У Києві 11 січня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують сніг, на дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде західний, північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, можуть бути сильні пориви.

"Температура по області вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу; у Києві протягом доби 1-3° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 11 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.

Також кліматолог про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.

Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.

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