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Налетить штормовий вітер: синоптики попереджають про небезпеку

Ангеліна Підвисоцька
17 грудня 2023, 19:37
В Україні може зійти снігова лавина. Синоптики оголосили 2 рівень небезпечності.
погода
Прогноз погоди в Україні на 18 грудня / фото: pixabay

Погода в Україні 18 грудня буде дощовою. Синоптики попереджають про ожеледицю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено 2 рівень небезпечності. Там може зійти снігова лавина. Синоптики попереджають про те, що в Україні можуть бути сильні пориви вітру зі швидкістю до 15-20 м/с.

погода 18 декабря
Прогноз погоди в Україні на 18 грудня / фото: ventusky

Погода 18 грудня

В Україні 18 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у північних, центральних областях. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

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"Температура вночі та вдень 0-5° тепла, вночі у східних областях від 2° тепла до 3° морозу, вдень у південній частині та на Прикарпатті 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 18 грудня в Україні буде дощ і тепло. Найнижча температура повітря буде на території Сумської та Харківської областей. Там температура повітря підвищиться до +1...+2 градусів. Найтепліше буде в Одеської області. Там температура повітря підвищиться до +4...+11 градусів.

погода 18 декабря
Прогноз погоди в Україні на 18 грудня / фото: meteoprog

Погода 18 грудня у Києві

У Києві 18 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. Можливі пориви вітру до 20 м/с.

"Температура по області вночі та вдень 0-5° тепла; у Києві вночі та вдень 2-4° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 21 декабря
Прогноз погоди в Україні на 18 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні в грудні

В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до +15 градусів - синоптик назвала "теплі дати" грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.

Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".

Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік.

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