На Україну налетить потужний шторм: будуть зливи, грози та жорсткий вітер

Синоптики попереджають про те, що під час грози може бути рвучкий вітер.

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Прогноз погоди в Україні на 30 травня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 30 травня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що в Україні може бути рвучкий вітер. У цей день можлива навіть злива.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 30 травня / фото: ventusky

Погода 30 травня

В Україні 30 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі з грозами у всіх областях, крім південного сходу. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, в Карпатському регіоні 7-12°; вдень 20-25°, у південно-східній частині 24-29°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +25

За даними meteoprog, 30 травня в Україну прийде тепло. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+29 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+19 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 30 травня / фото: meteoprog

Погода 30 травня у Києві

У Києві 30 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 20-25°; у Києві вночі 14-16°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 30 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що буде спека +30 градусів. Стало відомо, у яких областях скоро вдарять літні температури. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень.

Також раніше стала відома дата, коли в Україні погіршиться погода – будуть шторм, грози і похолодання до +4 градусів. Частину областей накриють короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура повітря суттєво знизиться.

Нагадаємо, Україну накриває хвиля магнітних бур – стало відомо, скільки днів це триватиме. Очікується, що потужність магнітної бурі зросте до майже 6-ти балів.

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