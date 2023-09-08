На Україну обрушився затяжний геомагнітний шторм: коли закінчиться буря

Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму досягла майже 6-бального рівня. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком, після невеликого спаду магнітна буря зафіксувалася на позначці в 4 бали. Проте вже сьогодні, 8 вересня, її потужність підвищилася до майже 6-ти балів.
Очікується, що завтра, 9 вересня, магнітна буря ослабне до майже 5-ти балів, а 10 вересня - до 3-х.
Однак не варто чекати, що на цьому буря закінчиться. Адже вже 11 вересня шторм вріже з новою силою, а його потужність виростить до майже 5-ти балів.
За даними meteoprog, у вересні буде кілька магнітних бур - 6-8 вересня, 15-17 вересня і 23 вересня. Найпотужніший сплеск очікується 14 вересня.
Також повідомляється, що за останню добу на Сонці сталося 5 спалахів класу С і М. Зараз на Сонці зафіксовано 55 плям.
Фахівці вважають, що 9 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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