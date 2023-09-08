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На Україну обрушився затяжний геомагнітний шторм: коли закінчиться буря

Ангеліна Підвисоцька
8 вересня 2023, 16:59 оновлено 8 вересня, 17:09
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Потужність магнітної бурі, яка обрушилася на Україну, досягла майже 6-ти балів.
Сонце, погода, магнітна буря
Україну накрила сильна магнітна буря / фото: pexels

Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму досягла майже 6-бального рівня. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, після невеликого спаду магнітна буря зафіксувалася на позначці в 4 бали. Проте вже сьогодні, 8 вересня, її потужність підвищилася до майже 6-ти балів.

Очікується, що завтра, 9 вересня, магнітна буря ослабне до майже 5-ти балів, а 10 вересня - до 3-х.

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Однак не варто чекати, що на цьому буря закінчиться. Адже вже 11 вересня шторм вріже з новою силою, а його потужність виростить до майже 5-ти балів.

магнітна буря
Україну накрила дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, у вересні буде кілька магнітних бур - 6-8 вересня, 15-17 вересня і 23 вересня. Найпотужніший сплеск очікується 14 вересня.

Також повідомляється, що за останню добу на Сонці сталося 5 спалахів класу С і М. Зараз на Сонці зафіксовано 55 плям.

Фахівці вважають, що 9 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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