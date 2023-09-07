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Вріже майже 6-бальний шторм: в Україні затягнулася сильна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
7 вересня 2023, 18:50 оновлено 7 вересня, 19:05
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Потужність магнітної бурі 8 вересня підвищиться до майже 6-бального рівня.
магнітна буря
Україну накрила потужна магнітна буря / фото: pexels

Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму досягла майже 7-бального рівня. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, 4 вересня потужність магнітної бурі досягала 4 балів. Вже 5 вересня сила шторму різко злетіла до майже 8-ми балів.

6 вересня, магнітна буря стала трохи слабкіше і опустилася до 6-бального рівня. Вже сьогодні, 7 вересня, потужності магнітної бурі опустилася до 4 балів.

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Очікується, що 8 вересня сила шторму стане майже 6-бальною. А 9 вересня опуститься знову до 4-бального рівня. Лише після цього буря опуститься до мінімуму.

магнітна буря
Україну накрила дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, у вересні буде кілька магнітних бур - 6-8 вересня, 15-17 вересня і 23 вересня. Найпотужніший сплеск очікується 14 вересня.

Також повідомляється, що за останню добу на Сонці сталося 11 спалахів класу С. Наразі на Сонці зафіксовано 45 плям.

Фахівці вважають, що 8 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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