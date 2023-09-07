Температура опуститься до +8: Україну накриває похолодання

Найхолодніше буде на території Сумської та Чернігівської областей. У цей день опадів не прогнозують.

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Прогноз погоди в Україні на 8 вересня / фото: pexels

Погода в Україні 8 вересня буде сухою та спекотною. Синоптики опадів не прогнозуємо. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде у всіх північних, центральних (крім Вінницької), південних, Харківській, Донецькій, Рівненській, Тернопільській областях та в Криму

Погода 8 вересня

В Україні 8 вересня буде невелика хмарність, опадів не очікується. Синоптики прогнозують північно-східний вітер з переходом у північно-західний. Його швидкість досягатиме 5-10 м/с.

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"Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°; у південній частині та на Закарпатті вночі 11-16°, вдень 22-27°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні 8 вересня / фото: meteoprog

В Україні вдарить +8

За даними Meteoprog, 8 вересня температура повітря опуститься до +8 градусів.

Найхолодніше буде у Сумській та Чернігівській областях. Там температура повітря буде 8-24 градусів тепла.

Найспекотніше буде у Закарпатській області. Там температура повітря буде 15-29 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 8 вересня / фото: meteoprog

Погода 8 вересня в Києві

У Києві 8 вересня буде невелика хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде переважно північно-західним. Його швидкість буде досягати 5-10 м/с. У цей день в регіоні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Температура вночі 6-11°, вдень 19-24°; у Києві вночі близько 10°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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