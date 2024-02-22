Потужний вітер та дощ: Україну накриває сильний шторм

Синоптики оголосили штормове попередження через сильні пориви вітру - І рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 23 лютого / фото: pixabay

Погода в Україні 23 лютого буде місцями дощовою. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру у Карпатах, центральних, Одеській, Чернігівській та Сумській областях. Там швидкість вітру буде 15-20 м/с, оголошено І рівень небезпечності. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській області синоптики оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. У Закарпатській області оголошено 2 рівень небезпечності. Через негоду може бути порушений рух транспорту.

Прогноз погоди в Україні на 23 лютого / фото: ventusky

Погода 23 лютого

В Україні 23 лютого буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом у західних областях. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру.

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"Температура вночі на Правобережжі 1-6° тепла, на решті території від 1° тепла до 4° морозу, вдень 7-12° тепла, на сході та північному сході країни 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 23 лютого в деяких областях буде дощ з мокрим снігом. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до -3...+5 градусів. Найтепліше буде в Херсонській та Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +3...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 23 лютого / фото: meteoprog

Погода 23 лютого у Києві

У Києві 23 лютого буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 23 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.

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