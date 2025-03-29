'Ковбасити' буде конкретно: на вихідні по Землі вдарить потужна сонячна буря

Експерти прогнозують сильний сплеск сонячної активності.

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Геомагнітна активність у вихідні / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

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29 березня сильна магнітна буря накриє Землю.

Геомагнітна активність може вплинути на метеозалежних людей.

Центр прогнозування космічної погоди NOAA (Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США) оприлюднив прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29-30 березня 2025 року .

Геомагнітні бурі оцінюють за шкалою К-індексу, яка коливається від 2 до 9. Чим вищий показник, тим сильніший вплив на здоров’я, техніку та комунікаційні системи:

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У суботу, 29 березня, очікується потужна магнітна буря з К-індексом 7 (червоний рівень), що може спричинити дискомфорт для людей, особливо тих, хто чутливий до змін у магнітному полі Землі.

У неділю, 30 березня, активність Сонця зменшиться, але залишатиметься на високому рівні, тому геомагнітні збурення триватимуть.

Варто зазначити, що прогноз оновлюється кожні три години, тож можливі зміни у показниках магнітних бур.

Як уберегтися від впливу магнітної бурі?

Главред попереджає, що під час магнітної бурі багато людей можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення, підвищений тиск і дратівливість.

Щоб зменшити негативний вплив, дотримуйтеся таких рекомендацій:

Стежте за самопочуттям – якщо відчуваєте слабкість або дискомфорт, не ігноруйте ці симптоми.

– якщо відчуваєте слабкість або дискомфорт, не ігноруйте ці симптоми. Пийте більше води – це допоможе уникнути зневоднення, яке може посилити вплив магнітної бурі.

– це допоможе уникнути зневоднення, яке може посилити вплив магнітної бурі. Обмежте споживання кави та алкоголю – вони можуть спричинити додаткове навантаження на серцево-судинну систему.

– вони можуть спричинити додаткове навантаження на серцево-судинну систему. Харчуйтеся правильно – надавайте перевагу легким стравам, багатим на вітаміни та мікроелементи (овочі, фрукти, зелень, горіхи).

– надавайте перевагу легким стравам, багатим на вітаміни та мікроелементи (овочі, фрукти, зелень, горіхи). Зменшіть фізичне навантаження – у такі дні варто уникати перевтоми та інтенсивних тренувань.

– у такі дні варто уникати перевтоми та інтенсивних тренувань. Дотримуйтеся режиму сну – повноцінний відпочинок допоможе організму краще адаптуватися.

– повноцінний відпочинок допоможе організму краще адаптуватися. Уникайте стресу – намагайтеся не перевантажувати себе емоційно та не вступати в конфлікти.

– намагайтеся не перевантажувати себе емоційно та не вступати в конфлікти. Проводьте більше часу на свіжому повітрі – це сприятиме покращенню загального стану.

– це сприятиме покращенню загального стану. Приймайте контрастний душ – така процедура допоможе нормалізувати кровообіг.

– така процедура допоможе нормалізувати кровообіг. Якщо маєте хронічні захворювання – тримайте під рукою необхідні ліки та контролюйте артеріальний тиск.

Симптоми впливу магнітної бурі / Інфографіка Главред

Хто страждає від магнітних бур найбільше?

Магнітні бурі можуть впливати на різних людей, але найбільш вразливими є:

Метеозалежні люди – ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність.

– ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність. Люди із серцево-судинними захворюваннями – магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття.

– магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття. Гіпертоніки та гіпотоніки – під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність.

– під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність. Люди з нервовими розладами – підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан.

– підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан. Літні люди – їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі.

– їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі. Вагітні жінки – через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль.

– через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль. Люди з хронічними захворюваннями – особливо це стосується проблем із серцем, судинами, опорно-руховим апаратом та дихальною системою.

Напередодні повідомлялося, що магнітна буря посилилася і ось-ось почнеться нова.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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