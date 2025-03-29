'Ковбасити' буде конкретно: на вихідні по Землі вдарить потужна сонячна буря

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- 29 березня сильна магнітна буря накриє Землю.
- Геомагнітна активність може вплинути на метеозалежних людей.
Центр прогнозування космічної погоди NOAA (Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США) оприлюднив прогноз сонячної та геомагнітної активності на 29-30 березня 2025 року .
Геомагнітні бурі оцінюють за шкалою К-індексу, яка коливається від 2 до 9. Чим вищий показник, тим сильніший вплив на здоров’я, техніку та комунікаційні системи:
- У суботу, 29 березня, очікується потужна магнітна буря з К-індексом 7 (червоний рівень), що може спричинити дискомфорт для людей, особливо тих, хто чутливий до змін у магнітному полі Землі.
- У неділю, 30 березня, активність Сонця зменшиться, але залишатиметься на високому рівні, тому геомагнітні збурення триватимуть.
Варто зазначити, що прогноз оновлюється кожні три години, тож можливі зміни у показниках магнітних бур.
Як уберегтися від впливу магнітної бурі?
Главред попереджає, що під час магнітної бурі багато людей можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення, підвищений тиск і дратівливість.
Щоб зменшити негативний вплив, дотримуйтеся таких рекомендацій:
- Стежте за самопочуттям – якщо відчуваєте слабкість або дискомфорт, не ігноруйте ці симптоми.
- Пийте більше води – це допоможе уникнути зневоднення, яке може посилити вплив магнітної бурі.
- Обмежте споживання кави та алкоголю – вони можуть спричинити додаткове навантаження на серцево-судинну систему.
- Харчуйтеся правильно – надавайте перевагу легким стравам, багатим на вітаміни та мікроелементи (овочі, фрукти, зелень, горіхи).
- Зменшіть фізичне навантаження – у такі дні варто уникати перевтоми та інтенсивних тренувань.
- Дотримуйтеся режиму сну – повноцінний відпочинок допоможе організму краще адаптуватися.
- Уникайте стресу – намагайтеся не перевантажувати себе емоційно та не вступати в конфлікти.
- Проводьте більше часу на свіжому повітрі – це сприятиме покращенню загального стану.
- Приймайте контрастний душ – така процедура допоможе нормалізувати кровообіг.
- Якщо маєте хронічні захворювання – тримайте під рукою необхідні ліки та контролюйте артеріальний тиск.
Хто страждає від магнітних бур найбільше?
Магнітні бурі можуть впливати на різних людей, але найбільш вразливими є:
- Метеозалежні люди – ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність.
- Люди із серцево-судинними захворюваннями – магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття.
- Гіпертоніки та гіпотоніки – під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність.
- Люди з нервовими розладами – підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан.
- Літні люди – їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі.
- Вагітні жінки – через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль.
- Люди з хронічними захворюваннями – особливо це стосується проблем із серцем, судинами, опорно-руховим апаратом та дихальною системою.
Напередодні повідомлялося, що магнітна буря посилилася і ось-ось почнеться нова.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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