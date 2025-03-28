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Температура повітря впаде до 0 градусів: у яких областях влупить різке похолодання

Ангеліна Підвисоцька
28 березня 2025, 19:08
441
Погода в Чернігові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря впаде до +2 градусів.
Температура повітря впаде до 0 градусів: у яких областях влупить різке похолодання
Прогноз погоди в Україні на 29 березня / фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 29 березня
  • Де температура повітря опуститься до 0 градусів
  • Де синоптики прогнозують дощі та сильні пориви вітру

Погода в Україні 29 березня буде дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 29 березня дощі пройдуть на півдні, сході та південному заході. Температура повітря підвищиться до +18 градусів. Очікуються сильні пориви вітру.

відео дня

У неділю, 30 березня, більш інтенсивні дощі будуть у центральних областях. З цього дня в Україні холоднішатиме. Загалом буде 9-13 градусів тепла.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 29 марта
Прогноз погоди в Україні на 29 березня / фото: ventusky

Погода 29 березня

В Україні 29 березня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі на території південних, Закарпатської та Івано-Франківської областей. Вітер буде східний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах та південних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 0-5° тепла, на півдні країни 4-9°; вдень 13-18°, в Карпатах 4-9°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +2

За даними meteoprog, 29 березня в Україні буде тепло. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+19 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +2...+13 градусів.

погода 29 марта
Прогноз погоди в Україні на 29 березня / фото: meteoprog

Погода 29 березня у Києві

У Києві 29 березня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень близько 15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 29 марта
Прогноз погоди в Україні на 29 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, буде мороз -3 градуси і дощі – стало відомо, у яких регіонах буде похолодання. Не усі області України накриє суттєве потепління – у деяких регіонах ще будуть морози. Також подекуди в нашій державі очікуються дощі.

Також раніше повідомлялося, що дощі литимуть в кількох областях – в Україні різко зміниться погода. Низку областей нашої держави накриють опади – синоптикиня сказала, де вони будуть.

Нагадаємо, Україну накрило різке потепління – синоптики назвали регіони, де литимуть дощі. Погода на Закарпатті буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +15 градусів.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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