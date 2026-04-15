Вдарить з новою силою: Україну накриє магнітна буря, відома дата шторму

У найближчі дні багато хто може відчути погіршення самопочуття.

https://glavred.net/synoptic/udarit-s-novoy-siloy-ukrainu-nakroet-magnitnaya-burya-izvestna-data-shtorma-10756877.html Посилання скопійоване

Прогноз магнітних бур в Україні

Ви дізнаєтесь:

Коли почнеться магнітна буря

Наскільки сьогодні збурене магнітне поле

Сьогодні, 15 квітня, геомагнітне поле Землі перебуває у стані спокою, але вже 16 та 17 квітня українці можуть відчути деякі зміни. Про це повідомила Британська геологічна служба.

Вчені виявили, що у четвер та п'ятницю на нашу планету може знову почати впливати трансекваторіальна корональна діра. Це призведе до збільшення швидкості сонячного вітру і вже 17-18 квітня Землю атакує магнітна буря рівня G-1.

відео дня

Прогноз магнітних бур 15-18 квітня

За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 3.3, що відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням. Але при цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, високий. Сонячний спалах відповідає зеленому рівню B9.

Магнітні коливання 15 квітня

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред