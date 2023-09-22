На частину областей налетять грози, температура буде +10: погода на вихідні

Погода в Україні у вихідні 23-24 вересня буде переважно теплою і сухою. Але це не стосується західних областей – там очікуються дощі з грозами і зниження температури уночі.
Таким прогнозом погоди поділився синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що у західних областях температура повітря коливатиметься.
"На більшій частині території нашої країни збережеться період теплої та сухої погоди. Проте, західні області опиняться у зоні впливу малорухомого холодного фронту з хвилями, який простягнеться від Греції до Білого моря. Тому тут пройдуть опади, а температурний фон зазнаватиме деяких коливань", – розповів синоптик.
Погода в Україні 23 вересня
У суботу, 23 вересня, у західних областях вночі не буде сильних опадів, але дощі пройдуть вдень і ввечері. Опади будуть невеликі, подекуди варто очікувати помірних дощів з грозами. В окремих пунктах можливі шквали, 15-17 м/с. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +12 до +17 градусів, вдень від +25 до +30 градусів.
На півночі нашої держави опадів не буде, але спостерігатиметься мінлива хмарність. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від +11 до +16 градусів, вдень від +23 до +28.
Також опадів не варто очікувати у центральних областях країни. Там вітер буде південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +11 до +16 градусів, вдень від +24 до +29.
На півдні України і в Криму буде малохмарна погода, опадів не очікується. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від +11 до +16 градусів, вдень від +26 до +31.
Сухо і малохмарно буде у східних областях. Опадів не буде. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від +10 до +15 градусів, вдень від +23 до +28.
Погода в Україні 24 вересня
У неділю, 24 вересня, у західних областях упродовж доби буде дощова і похмура погода. Подекуди очікуються грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +12 до +17 градусів, вдень від +18 до +23, у Вінницькій і Житомирській областях стовпчики термометра показуватимуть від +24 до +29.
На півночі нашої країни опадів не передбачається, але буде мінлива хмарність. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від +12 до +17 градусів, вдень від +25 до +30.
У центральних областях країни також не очікується опадів, але буде трішки хмарно. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +11 до +16 градусів, вдень від +26 до +31.
На півдні нашої держави і в Криму також не буде опадів, спостерігатиметься мінлива хмарність. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від +13 до +18 градусів, вдень від +27 до +32.
У східних областях опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від +10 до +15 градусів, вдень від +23 до +28.
Погода в Україні
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень. Дощів з грозами варто очікувати лише у низці регіонів, на більшій частині території буде сухо і сонячно. Подекуди температура повітря буде навіть спекотною – вона підніметься до +31 градуса.
Також синоптики розповіли, якою буде погода в останній тиждень вересня 2023. Різкого переходу на осінню погоду не буде, також найближчим часом не варто очікувати заморозків.
Погода в Україні зимою
Раніше синоптики розповіли, якою буде зима в Україні – вріже холодрига і будуть потужні снігопади. Температура повітря цієї зими буде нижчою, ніж раніше. Також очікуються снігопади вище середнього.
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