УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Вріже холодрига і будуть потужні снігопади: якою буде зима в Україні

Альона Вороніна
21 вересня 2023, 15:41 оновлено 21 вересня, 15:41
Температура повітря цієї зими буде нижчою, ніж раніше. Також очікуються снігопади вище середнього.

Зима, снегопад, погода
Погода в Україні – вріже холодрига і будуть потужні снігопади/ unsplash.com

Погода в Україні цієї зими може принести сюрприз – існує ймовірність колапсу полярного вихору. Холод, який формується на Північному полюсі і дійде до США, Канади і Європи, зробить цю зиму холоднішою та принесе більші снігопади.

Про це йдеться у матеріалі сервісу severe-weather. Зазначається, що зараз над Північним полюсом триває процес охолодження і формується полярний вихор. Традиційно цей процес починається в серпні і посилюється восени.

відео дня

Синоптики зазначають, що такі процеси над Північним полюсом створюють ймовірність колапсу полярного вихору. А він у свою чергу впливатиме на формування зимової погоди по всій Північній півкулі. Холодне арктичне повітря може накрити країни Європи і США.

Зазначається, що зміни погодних умов будуть особливо відчутними на початку 2024 року. Зима у Європі, США і Канаді може бути більш холодною. Крім цього, можуть бути снігопади вище середнього у Сполучених Штатах і Європі.

Погода в Киеве в декабре 2023
Погода у Києві в грудні 2023/ meteoprog

Погода в Україні

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень. Дощів з грозами варто очікувати лише у низці регіонів, на більшій частині території буде сухо і сонячно. Подекуди температура повітря буде навіть спекотною – вона підніметься до +31 градуса.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в останній тиждень вересня 2023. Різкого переходу на осінню погоду не буде, також найближчим часом не варто очікувати заморозків.

Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
погода прогноз погоди Погода в Україні
Реклама

Головне за день

Вріже холодрига і будуть потужні снігопади: якою буде зима в Україні

Вріже холодрига і будуть потужні снігопади: якою буде зима в Україні

15:41 Синоптик
20 постраждалих, 40 пошкоджених будівель: наслідки ракетного удару

20 постраждалих, 40 пошкоджених будівель: наслідки ракетного удару

15:28 Україна
Вибухом рознесло командний пункт ЧФ: подробиці удару по окупантах у Криму

Вибухом рознесло командний пункт ЧФ: подробиці удару по окупантах у Криму

14:55 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:41

Вріже холодрига і будуть потужні снігопади: якою буде зима в Україні

15:29

"Чат війни. Мощун": як селище під Києвом стало щитом столиці на початку війни

15:28

20 постраждалих, 40 пошкоджених будівель: наслідки ракетного удару

15:12

Фільми про кохання, які варто подивитися: вічна класика і кіно, яке приголомшить

15:08

Олена Зеленська засвітила грайливе декольте на зустрічі з першою леді США

Ракетний удар РФ по Україні: у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи - що відомоРакетний удар РФ по Україні: у Києві, Харкові, Рівному прогриміли вибухи - що відомо
15:01

Що можна подарувати на День вчителя бюджетно: 6 класних ідей

14:55

Вибухом рознесло командний пункт ЧФ: подробиці удару по окупантах у КримуВідео

14:46

Важливі переговори у Вашингтоні: Зеленський - про збільшення кількості ППО

14:41

Україна заплатить 20 000 євро: суворе покарання від УЄФА

Реклама
13:54

"Довбануло так, що вікна вилетіли": очевидець розповів про ракетний удар по ЧеркасахФотоВідео

13:53

Удари по Криму і РФ: у ГУР розкрили деталі потужної нічної "бавовни"

13:36

Як швидко і легко прибрати катишки з одягу: 3 безвідмовних способи

13:33

Favbet Foundation передав стрілецькому підрозділу ЗСУ пікап високої прохідності

13:22

Київ і Варшава домовилися знайти компроміс з експорту українського зерна

13:15

Виводить з себе: Холоденко розповіла, як відповісти на непрохану пораду

13:05

Не усім вдасться знайти капелюх в кімнаті за 12 секунд: надзвичайна загадка на уважність

12:58

Онкохвора Шеннен Доерті пожартувала над своїм раком і невдалим особистим життям

12:54

РФ масовано била по Україні: експерт назвав ймовірні цілі наступного обстрілу

12:51

День вчителя Україна 2023: коли відзначати і чому присвячене свято

12:50

"Обкладали вибухівкою": зірка "Брата-2" родом з Маріуполя цинічно "станцювала на кістках" убитих в драмтеатрі

Реклама
12:27

Китайський гороскоп на завтра 22 вересня 2023: Кроликам - дивувати, Зміям - відпочинок

12:18

Ще одна країна думає над тим, щоб передати Україні свої F-16

12:02

Все літо боролася за життя: дочка путініста Ернста повідомила про важке захворювання

11:51

Зірка "Кріпосної" Тарас Цимбалюк розповів, чи "нормас" йому було зніматися в проєктах з РФ

11:51

Майже 400 населених пунктів без світла: РФ вперше за 6 місяців вдарила по енергооб’єктах

11:15

Про що мовчать грибники: де найкраще шукати білі гриби

11:01

СБУ і ВМС атакували військовий аеродром "Саки" у Криму – ЗМІ

10:58

Окупанти ниють через "істеричні" спроби генералів відбити Андріївку-ISW

10:24

Обман на кожному кроці: як перевірити порошок на підробку

10:17

Перестаньте готувати рулети з лаваша: вам потрібно всього 2 яйця - новий рецепт

10:17

Росія випустила по Україні 43 ракети з десяти літаків: скільки вдалося збити

10:05

Іменини 22 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

09:56

РФ атакувала ракетами Рівненщину: зруйноване СТО і не тільки, багато людей без світлаВідео

09:52

РФ вдарила ракетами С-300 по Харкову: є постраждалі та руйнуванняФото

09:44

Індексація пенсій: якими будуть виплати і приблизна дата

09:40

Що ви побачили першим: оптична ілюзія покаже, наскільки ви впевнені в собі

09:36

Регулярні удари перетворюють Чорноморський флот на флотиліюПогляд

09:10

Як не зіпсувати пуховик: що робити, щоб він не збивався при пранні

09:10

Атака РФ на Київ: у трьох районах уламки наробили біди, постраждали 7 осіб, зокрема і дитинаФотоВідео

09:00

Гороскоп на завтра 22 вересня 2023: Леву - знайомство, а Стрільцю - складний період

Реклама
08:53

Ракетний удар окупантів: у Київській області постраждали двоє людей - Нацполіція

08:25

Під завалами багато людей: росіяни атакували готель у Черкасах, всі подробиціВідео

08:19

"Моторошно, жах прямо": вночі в Криму лунали вибухи в районі аеродрому окупантівВідео

08:14

Росіяни вдарили по житлових кварталах в Херсоні: є загиблі і поранені

06:55

До березня путінський режим може впастиПогляд

05:20

Навіть не здогадуєтеся: названо найдивніші добавки, які ви їли

05:00

Що робити, якщо не працює Wi-Fi роутер: способи, які повернуть вам Інтернет

04:32

Яке сьогодні свято 21 вересня: день у світовій та українській історії, церкві

04:30

Які речі потрібно викинути 22 вересня, щоб позбутися від хвороб: прикмети дня

04:00

Кадирова вирішили ліквідувати: розкрита несподівана причина і ймовірний сценарійВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти