Вріже холодрига і будуть потужні снігопади: якою буде зима в Україні

Погода в Україні цієї зими може принести сюрприз – існує ймовірність колапсу полярного вихору. Холод, який формується на Північному полюсі і дійде до США, Канади і Європи, зробить цю зиму холоднішою та принесе більші снігопади.
Про це йдеться у матеріалі сервісу severe-weather. Зазначається, що зараз над Північним полюсом триває процес охолодження і формується полярний вихор. Традиційно цей процес починається в серпні і посилюється восени.
Синоптики зазначають, що такі процеси над Північним полюсом створюють ймовірність колапсу полярного вихору. А він у свою чергу впливатиме на формування зимової погоди по всій Північній півкулі. Холодне арктичне повітря може накрити країни Європи і США.
Зазначається, що зміни погодних умов будуть особливо відчутними на початку 2024 року. Зима у Європі, США і Канаді може бути більш холодною. Крім цього, можуть бути снігопади вище середнього у Сполучених Штатах і Європі.
Погода в Україні
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень. Дощів з грозами варто очікувати лише у низці регіонів, на більшій частині території буде сухо і сонячно. Подекуди температура повітря буде навіть спекотною – вона підніметься до +31 градуса.
Також синоптики розповіли, якою буде погода в останній тиждень вересня 2023. Різкого переходу на осінню погоду не буде, також найближчим часом не варто очікувати заморозків.
Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.
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