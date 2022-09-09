Потужний ураган і холодна злива: синоптики розповіли, коли Україна попливе

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні 9 вересня різко зіпсується. За прогнозом синоптиків, варто очікувати сильного похолодання, потужних злив та гроз.

Крім того, на вихідних у багатьох областях України оголосили штормове попередження.

Так, 9-11 вересня оголосили перший жовтий рівень небезпеки.

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"Погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища", - повідомили синоптики.

Зокрема, у п'ятницю вдень, 9 вересня, очікується суттєва зміна погодних умов у західних областях. А на вихідних погода "наздожене" й інші області.

Впродовж 10-11 вересня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, на півночі Одеській і Миколаївській, 11 вересня і в Полтавській областях пройдуть значні дощі, місцями грози і пориви вітру 15-20 м/сек (I рівень небезпеки, жовтий ).

9-10 вересня в Сумській, Полтавській, Донецькій областях, в Криму, 9 вересня і в північних і більшості центральних областей переважатиме надзвичайний рівень небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що в ці дні рятувальники рекомендують зберігати підвищену уважність і обережність, стежити за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

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Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

Восени погода буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.

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