В Україну увірветься негода на вихідних: синоптики попередили про холодні зливи і мороз

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні покаже справжню осінь на вихідних, 10 і 11 вересня. Як повідомляють синоптики, комфортної та сонячної погоди вже не буде.

В суботу, 10 вересня, дощі пройдуть майже по всій території нашої країни. Грози очікуються в Закарпатті, Буковині, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також у столичному регіоні.

Дощі не торкнуться тільки Харківської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, а також АР Крим. Денна температура коливатиметься від 10 до 24 градусів тепла, а нічна - від +9 до +15.

Видео дня

В неділю, 11 вересня, дощі також розосередяться по всій країні, місцями грози, крім Донецької та Луганської областей, де збережеться хмарна погода.

Денна температура там підніметься до +17...+19, а вночі стовпчики термометрів впадуть до +7...+11. На заході країни вдень +12 ...+ 18, вночі - + 9...+14. На півночі вдень синоптики очікують +11...+13, вночі - +8...+10. На сході +15...+19 вдень, і вночі + 7...+11.

На півдні, незважаючи на зливи, буде досить тепло - +20...+23 вдень і + 13...+ 16 вночі.

Також синоптики повідомляють про мороз в нічний час і холодну погоду на початку нового тижня.

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Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

Восени погода буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.

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