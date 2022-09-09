В Україну увірветься негода на вихідних: синоптики попередили про холодні зливи і мороз

У неділю дощі розосередяться по всій країні і будуть гриміти грози.
Погода в Україні покаже справжню осінь на вихідних, 10 і 11 вересня. Як повідомляють синоптики, комфортної та сонячної погоди вже не буде.
В суботу, 10 вересня, дощі пройдуть майже по всій території нашої країни. Грози очікуються в Закарпатті, Буковині, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також у столичному регіоні.
Дощі не торкнуться тільки Харківської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, а також АР Крим. Денна температура коливатиметься від 10 до 24 градусів тепла, а нічна - від +9 до +15.
В неділю, 11 вересня, дощі також розосередяться по всій країні, місцями грози, крім Донецької та Луганської областей, де збережеться хмарна погода.
Денна температура там підніметься до +17...+19, а вночі стовпчики термометрів впадуть до +7...+11. На заході країни вдень +12 ...+ 18, вночі - + 9...+14. На півночі вдень синоптики очікують +11...+13, вночі - +8...+10. На сході +15...+19 вдень, і вночі + 7...+11.
На півдні, незважаючи на зливи, буде досить тепло - +20...+23 вдень і + 13...+ 16 вночі.
Також синоптики повідомляють про мороз в нічний час і холодну погоду на початку нового тижня.
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Погода на осінь
Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.
У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.
Восени погода буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.
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