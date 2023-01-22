Морози перетворять Україну на 'ковзанку': синоптик попередив про атаку потужного Сибірського антициклону

Температура повітря знизиться, особливо в східних і північних областях, попередив Ігор Кібальчич.

/ 1zoom.ru

Після аномального потепління в Україні синоптичні процеси починають поступово змінюватися і вже найближчим часом більш відчутно почне позначатися вплив південно-західної периферії великого Сибірського антициклону.

Це спровокує надходження в Україну більш прохолодного і сухого повітря зі сходу, розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

Він попередив, що на тлі підвищення атмосферного тиску, істотних опадів не очікується. Температура повітря трохи знизиться, особливо в східних і північних областях, проте все ще буде залишатися вище кліматичної норми. У південній половині та на Закарпатті поки що змін у температурному режимі не передбачається.

За прогнозом синоптика, в неділю опадів в Україні не передбачається за винятком західних областей, де в денний час місцями пройде невеликий дощ. На дорогах західних областей місцями ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме -1...+4 °С, у східній половині -4...+1 °С, в Криму та Одеській області +2...+7 °С. Вдень повітря прогріється до +2...+7 °С, в Криму та Одеській області до +8...+13 °С.

/ meteoprog.com

Раніше повідомлялося, що погода в Україні змінюватиметься, очікуються "весняні" показники. Є тенденція до ослаблення морозів і підвищення температурних показників, розповіла синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України Наталія Птуха.

Вона повідомила, що варто очікувати найближчим часом плюсових значень температури. "Тобто, знову повертаємося до плюсів, і це викликано тим, що знову буде надходити тепла повітряна маса з Атлантики і Африканського континенту".

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