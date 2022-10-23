Мороз і снігопад: коли в Україну увірветься зима

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні в останній тиждень жовтня буде дощова. Крім того, погода буде супроводжуватися ранковими туманами.

На початку тижня, 24 жовтня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями, проте без істотних опадів. Дощі прогнозуються тільки в східних областях в нічний час, в той час як в західних буде спостерігатися ранковий туман.

Середня нічна температура повітря буде на рівні +5 +10 градусів, а денна від +11 до +16 градусів.

Тепліше буде на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині, де подекуди стовпчик термометра показуватиме +17 +19 градусів тепла.

У Карпатах буде мороз та йтиме снігопад.

Що стосується погоди в Київській області, то синоптики прогнозують хмарне небо з проясненнями і без істотних опадів.

"Вітер північно-західний , 7-12 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 11-16°; у Києві вночі 8-10°, вдень 13-15°", - додали в Укргідрометцентрі.

Однак синоптики попереджають, що потепління відвідає Україну до кінця тижня. У деяких регіонах повітря прогріється до + 20 градусів.

З початку листопада вже варто очікувати морозних градусів, похолодання і приходу зими, кажуть синоптики.

Погода в Україні взимку

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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